Kormánytagokat is beoltottak orosz vakcinával a szomszédunkban

Magyarországon önkénteseken tesztelik

Oroszországban a Szputyik V harmadik fázisú (több ezer emberen végzett tesztelés a lehetséges mellékhatások feltérképezésével) tesztelésével nem végeztek decemberig, miközben a hónap elején már megkezdték vele a tömeges oltásokat. Magyarországra is érkezett december végén hatezer ampullányi az orosz vakcinából, amit Müller Cecília országos tisztifőorvos korábbi tájékoztatása szerint tesztelnek , és ha megfelelőnek találják, azzal is olthatnak majd. Először 3000 önként jelentkezőnek adják be Magyarországon a Szputnyikot.