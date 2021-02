Dominánssá válhat a koronavírus új variánsa

Mivel könnyebben terjed emberről emberre, a brit koronavírus variáns lehet a leggyorsabban terjedő változat a világon szakértők szerint. Az eddigi kutatási eredmények alapján az AstraZeneca vakcinája hatékony lehet a törzzsel szemben.

"A korábban brit variánsként elnevezett, Kentben feltűnt mutáció a világ domináns törzsévé válhat" - idézi az Egyesült Királyság genomkutató programjának vezetőjét, Sharon Peacock professzort az Euronews. A szakértő a BBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy ezt a mutációt eddig 50 országban tudták beazonosítani. Mivel gyorsabban terjed, mint az eddig ismert SARS-CoV-2. variánsok, így aggasztja a tudósokat, hogy az oltási programok mellett milyen módon fertőzhetnek ezek.

Szakemberek az előzetes kutatások alapján megerősítik, hogy az eddig engedélyezett vakcinák hatékonyak a vírus új és már létező variánsaival szemben is. Az Egészésügyi Világszervezet (WHO) pedig az az Oxford/AstraZeneca vakcina alkalmazását javasolja még azokban az országokban is, ahol már beazonosították a koronavírus új variánsait.