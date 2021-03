Háromból egy ember kapott már oltást, mégis riaszt a járványügy az USA-ban

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) arra kéri az embereket, hogy továbbra is tartsák be a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, mert az új, fertőzőbb vírusváltozatok elterjedése miatt nagyon aggasztó a helyzet - mondta Rochelle Walenksy, a CDC igazgatója hétfőn, internetes sajtótájékoztatóján.

Walenksy felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államokban naponta mintegy 53 800 új esetet regisztrálnak, ami enyhe növekedést mutat a korábbi átlaghoz képest. Beszámolt arról is, hogy a koronavírus miatt kórházba kerülő betegek száma napi 4500-5000 közé tehető, és a Covid-19 következtében naponta körülbelül ezer beteg veszíti életét - idézi az MTI.

"Összességében ezeknek a statisztikáknak figyelmeztető jelként kell szolgálniuk az amerikai emberek számára" - mondta Walensky. "Most cselekednünk kell. És attól tartok, hogy ha most nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket, akkor hiába növeljük agresszívan az oltások számát, egy újabb elkerülhető hullám ér el minket, ahogyan azt Európában is tapasztaljuk" - fogalmazott a CDC igazgatója.

Walensky hangsúlyozta: "komoly veszélyt jelent" az Egyesült Államok által a vírus visszaszorítása érdekében tett eddigi előrelépésekre, hogy bizonyos államok úgy döntöttek, enyhítenek a korlátozásokon, miközben az esetszámok még mindig magasak, és a különböző variánsok gyorsan terjednek. Az elmúlt hetekben több állam is feloldotta a kötelező maszkviselésre vonatkozó rendeleteket, és sok helyen engedélyezték a vállalkozások újbóli megnyitását.

A szakember arra buzdította az amerikaiakat, hogy továbbra is viseljenek maszkot, kerüljék a tömeget, és egyelőre várjanak az utazással, még akkor is, ha már beoltották őket. "Mindannyian szeretnénk visszatérni mindennapi tevékenységeinkhez, és a családunkkal, barátainkkal és szeretteinkkel lenni. De még egy rövid ideig ki kell tartanunk" - mondta Walensky.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ adatai szerint a 65 éves és idősebb amerikaiak közel 70 százaléka már kapott legalább egy adag Covid-19 elleni vakcinát, és 42 százalékukat kétszer is beoltották. A felnőtt lakosság esetében háromból egy ember már kapott legalább egy oltást, és körülbelül 44 millióan megkapták a teljes adagot.

A CDC jelentése szerint az Egyesült Államokban eddig összesen több mint 126,5 millió adag koronavírus-vakcinát adtak be. Körülbelül minden negyedik - csaknem 83 millió - ember kapott legalább egy adag vakcinát, és körülbelül 45 milliónak mindkét dózist beadták.