Koronavírus: friss adatok érkeztek

A világon 119 032 075 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 639 079, a gyógyultaké 67 377 683 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint - írja az MTI. Közben az USA-ban már 101 milliónál is többen kaptak oltást.

Egy nappal korábban 118 571 512 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 2 629 625 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 29 343 875 fertőzött volt eddig a napig, és 532 361-en haltak meg.

Brazíliában 11 363 380 fertőzöttről, 275 105 halálos áldozatról és 10 041 024 gyógyultról tudni.

Indiában 11 308 846 fertőzöttet, 158 306 halálos áldozatot és 10 953 303 gyógyultat jegyeztek fel.

Oroszországban 4 321 588-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 89 701-re, a gyógyultaké pedig 3 928 114-re emelkedett.

Az Egyesült Királyságban 4 261 398 a fertőzöttek száma, és 125 579-en haltak meg a betegségben.

Franciaországban 4 075 735 fertőzöttet és 90 207 halálos áldozatot regisztráltak.

Spanyolországban 3 183 704 fertőzöttje és 72 258 halálos áldozata van a koronavírusnak.

Olaszországban 3 175 807 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 101 564, és 2 564 926-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Törökországban 2 850 930 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos közlés szerint 29 356.

Németországban 2 559 296 a fertőzöttek száma, 73 348 a halottaké, 2 356 590-en meggyógyultak.

Kolumbiában 2 294 617 fertőzöttet és 60 950 halálos áldozatot tartanak nyilván.

Argentínában 2 185 747 a fertőzöttek és 53 578 a halottak száma.

Mexikóban 2 157 771 az igazolt vírusbetegek és 193 851 a halottak száma.

Iránban 1 731 558 fertőzöttet, 61 069 halálesetet és 1 477 588 gyógyultat tartanak számon.

A Dél-afrikai Köztársaságban 1 526 873 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 51 179-en meghaltak, 1 449 654-an pedig felgyógyultak.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 101 292 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4839 halálos áldozatot és 95 972 gyógyultat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.

Az USA-ban egyre gyorsabban oltanak

Közben az Egyesült Államokban már 101 milliónál is többen kaptak koronavírus elleni oltást péntekig, további 33 millió adag oltóanyagot pedig szétterítettek az országban - adta hírül az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) az MTI szerint.

Az első oltást 2020. december 14-én adták be. Eddig 66 millió lakos kapott egy oltást, 35 millió pedig már részesült a másodikban is. Az oltási ütem egyre gyorsul: a CDC jelentése szerint egy nap alatt már több mint 2,9 millió vakcinát adtak be, ami új rekord. Az elmúlt egy hétben a beadott oltások napi száma átlagban 2,3 millió volt.

A Fehér Ház közlése szerint a 65 év felettiek csaknem 65 százaléka kapott már legalább egy oltást. Amikor Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépett - január 20-án -, ez az adat 8 százalék volt. Biden korábban azt a célt tűzte ki, hogy elnökségének 100. napjára túl legyen a lakosság 100 millió oltáson, azonban csütörtök esti tévébeszédében azt mondta, hogy úgy tűnik, ez a cél már a 60. napra - március 21-ére - megvalósul.

Csütörtökről péntekre egyébként a 328 millió lakosú Egyesült Államokban négyezer alá csökkent az új koronavírus-fertőzések száma. Ezekből 3701-et a brit variáns okozott, 108-at a dél-afrikai változat, 17-et pedig a brazil.

Péntek délutáni adat szerint az Egyesült Államokban eddig csaknem 30 millióan fertőződtek bizonyítottan koronavírustól, és összesen 532 100-an haltak meg a ragály miatt, a világ országai közül a legtöbben.