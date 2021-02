Ebben a tempóban hat év is hátra lehet még a járványból

Ha a mostani tempóban zajlik a koronavírus ellenes oltások beadása világszerte, akkor hat és fél évnek is el kell telnie ahhoz, hogy világ elérje a nyájimmunitást és visszatérjen az élet a régi kerékvágásba. Magyarország nem áll rosszul, de nagyon sok múlik azon, lehet-e tartani az eddigi tempót.

A jelenlegi tempó mellett mintegy hét évre lehet szükség ahhoz világszerte, hogy sikerüljön elérni a 75 százalékos átoltottságot a koronavírus elleni vakcinákkal, ezzel kialakuljon a nyájimmunitás és az élet visszatérjen a normális kerékvágásba - derül ki a Bloomberg vakcinaszámláló csapatának számításaiból. A hírügynökség folyamatosan nyomon követi, hogy világszerte hány Covid-19 ellenes oltást adnak be, s ebből próbálták meg munkatársaik egy viszonylag egyszerű algoritmus segítségével megbecsülni, hogy - kizárólag ezzel a módszerrel - mikorra lehet elérni a kritikusnak számító átoltottsági szintet egy-egy országban és globálisan is.

Magyarország a számláló szerint viszonylag jól áll, hazánkban csak az oltásokkal 2 év múlva érhető el a jelenlegi tempóban a fenti százalékos arány. A legjobb persze az oltási kampányban élenjáró Izraelben a helyzet, a közel-keleti ország a jelenlegi tempót folytatva már akár két hónap múlva is elérheti az áhított szintet, az Egyesült Államokban év végére lehet ez meg. Ausztriában ugyanakkor több, mint három évre lehet mindehhez szükség, hacsak nem pörgetik fel az oltások jelenlegi ütemét.

A modell nem számol olyan mutációk megjelenésével, amelyekkel szemben hatástalanok a most használatban lévő vakcinák, ebből a szempontból tehát optimista előfeltételezéssel él. Két fázisú oltásokat vettek figyelembe, azonban azt nem nézték, hogy az éppen beadott oltás első, vagy második adat-e, mivel a követett országok adataiból ez sokszor nem derült ki egyértelműen.

Annak ellenére, hogy az oltásokat jelenleg nem adják be gyerekeknek, a Bloomberg számításaiban a teljes lakosságban figyelembe vették a gyerekeket is, hiszen az ő védettségük is fontos lehet a nyájimmunitás kialakulásában. A 75 százalékos átoltottság a nyájimmunitáshoz persze önkényes választás, hiszen a szakértők sem értenek egyet ennek pontos mértékében - a vezető amerikai járványügyi szakértő, Anthony Fauci például 70 és 85 százalék közé tette ezt az értéket - azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a védettséget nem csak oltással, de betegségen való áteséssel is el lehet érni, kérdés, hogy ez mennyire kívánt út.

A modell ezen kívül a beadott oltásoknál az elmúlt hét nap mozgóátlagát veszi figyelembe. itt viszont a magyar adatoknál történt torzítás. A számlálóban ugyanis a napi 12-22 ezer oltás helyett február másodikán egy 99 ezres adat szerepel, amelyet több nap szünet előz meg, Nyilván több nap adatát közölték egyszerre azon a napon, ami viszont a mozgóátlagot tolta el felfelé, egészen 18 ezerig. Ha hatnapos átlagot veszünk, akkor ez a szám csak 14,33 ezer, amivel számolva nagyjából fél évvel tolódhat ki az áhított nyájimmunitás elérése. Ezzel is, Magyarország még mindig a legjobban áll a vizsgált szomszédos országok közül.