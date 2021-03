Egyre nehezebben bírják a bezártságot az emberek - a német Aldi tesztet árul

Több európai városban tüntettek a lezárások ellen, miközben van, ahol éppen az szabadban sétáló emberek miatt kellett alkoholfogyasztási-tilalmat elrendelni - írja az Euronews.

Bécsben ezrek tiltakoztak ismét a koronavírus miatti korlátozások ellen. A rendőrök többeket is őrizetbe vettek, mert nem viseltek maszkot és nem tartották be az előírt távolságot. Ausztria februárban enyhített a szigoron, kinyitottak az iskolák, a múzeumok és a boltok, de a tüntetők az éttermek és kávézók újranyitását is követelik.

Stockholmban a rendőrség oszlatta fel a kormány járványügyi intézkedései ellen tiltakozó tömeget. A svéd járványügyi előírások alapján jelenleg legfeljebb nyolcan gyülekezhetnek, ezzel szemben nagyjából ötszázan voltak, valamennyien maszk nélkül - olvasható a portálon.

Párizsban a hétvégéken tilos a szabadtéri alkoholfogyasztás hogy ne verődjenek sokan össze egy helyen. A francia főváros egyes népszerű helyein már eddig is élt a tilalom, de azután, hogy a múlt hétvégén tömegek élvezték a tavaszias időt a Szajna parton, még több környékre vezették azt be.

Németországban már az Aldiban is lehet otthoni koronavírus tesztet vásárolni. Egy vevő csak egy dobozzal vehet, amiben öt gyorsteszt található. Az ára átszámítva nagyjából 9 ezer forint. Több bolt előtt is sorok alakultak ki,és a készlet pillanatok alatt elfogyott. Más német élelmiszerláncok is tervezik a gyorsteszt árusítását.