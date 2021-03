Újabb riasztó beszámoló az oltási kampányról

Ellenmondó utasítások érkeznek az oltások beadásával kapcsolatban az egészségügyi intézményeket irányító országos hatóságoktól, ami fokozza az oltási kampányban kialakult káoszt - derül ki egy szakértő szavaiból

A kormány a saját maguk által felállított oltási sorrendet is felrúgta már az első pillanatban - mondta Falus Ferenc, volt országos tisztifőorvos a Magyar Narancsnak adott interjújában. Vannak még idősotthonok, ahol nem oltottak, ezenkívül rengeteg 65 és 85 éves közötti ember vár oltásra, miközben húszas éveikben járó makkegészségesek is megkapták már, mert a nyilvántartásban krónikus betegekként szerepelnek, csak ők erről elfelejtettek tudomást szerezni.

Megzavarta az oltási rendet az oltóanyagok indikációs köre is, amely időről időre változik. Most már világos: a felhasználható oltóanyagot azonnal be kell adni, s nem szükséges félretenni a második adagot. Ezek az időközök úgy alakultak ki, hogy a gyártók igyekeztek minél hamarabb letudni a harmadik fázisú vizsgálatot, ezért a lehető legrövidebb időben szabták meg a második oltás esedékességét. Ugyanakkor már az első is nagy mértékben visszafogja a járvány terjedését, és az oltottakat remélhetőleg megvédi, statisztikailag pedig biztosan megvédi a halálos szövődményektől.

Falus szerint az oltási terv első lépéseként a 2009-es nemzeti pandémiás tervet frissíteni kellett volna. Eleve 2010 után is folyamatosan karban kellett volna tartani, de azóta sem nyúltak hozzá. Viszont 2014-ben elbocsátották az utolsó ezzel foglalkozó szakembereket is. A nemzeti pandémiás terv része az oltási terv. S ha addig nem foglalkoztak is vele, 2020 februárjában mindenképpen rohamosan aktualizálni kellett volna.

Az elvileg elsőként beoltott egészségügyi dolgozók közt is vannak elmaradások. Nagyon sok egészségügyi dolgozó megfertőződött a járvány során, és jó néhányuknak mostanában telik le a három és hat hónap közötti kivárási időszakuk. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kiadott egy utasítást már kétszer is, hogy a kimaradtakat nem Pfizerrel kell oltani, hanem azzal, ami van, és nem soron kívül, hanem vegyék előjegyzésbe őket, s ha jut nekik oltóanyag, akkor kapják meg.

Viszont az országos tisztifőorvos 3-án azt az utasítást adta ki, hogy őket az oltópontokon az éppen rendelkezésre álló oltóanyaggal soron kívül oltani kell. Ezt szemmel láthatóan nem tartják be a kórházak, mert az országos kórház-főigazgató a munkáltatójuk. Gyakorlatilag elkezdődött a harc az egykori ÁNTSZ-esek és az OKFŐ között.