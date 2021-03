Váratlan hír a koronavírusról, a kutatókat is meglepte

Lehet, hogy mégsem okoznak olyan nagy bajt a koronavírus új variációi, mint azt korábban a kutatók feltételezték annak alapján, hogy a jelenlegi oltásokkal szemben viszonylag ellenállóak. A súlyos betegség elkerülhetőnek látszik.

Lehetséges, hogy a koronavírus új mutánsai kevésbé veszélyesek olyanok esetén, akik már átestek korábban a betegségen vagy oltást kaptak, mint azt korábban gondolták a szakemberek - derül ki a Financial Times cikkéből.

Egy új kutatás szerint ugyanis az emberi szervezet erőteljes választ ad az új változatokra is, ha már volt dolga korábban a koronavírussal. Az amerikai La Jolla Institute for Immunology és a University of California kutatói arra hivatkoznak, hogy T-sejtek közt vannak olyanok, amelyek emlékeznek a korábbi fertőzésre, akár természetes úton, akár vakcina segítségével érte az a pácienst.

A Wikipedia szerint a T-limfociták vagy T-sejtek a fehérvérsejtek egyik alcsoportja, amely központi szerepet játszik a sejtes immunválasz működésében.

A mostani kutatásban az angol, a brazil, a dél-afrikai és a kaliforniai mutánssal szemben is ellentámadást indítottak, ami azt jelenti, hogy ha a koronavírus-betegség nem is kerülhető el, a súlyos állapotot megúszhatják a betegek. Ezek a kutatási eredmények enyhíthetik a szakemberek félelmét attól, milyen galibát okozhatnak a mutáns vírusváltozatok. Megjegyzendő, hogy ellenőrző független vizsgálatokat még nem végeztek az eredmények megerősítésére.

Az új kutatást azt követően indítottak, hogy a P.1 névre keresztelt brazíliai változatról kiderült, hogy vele szemben nem nyújt védettséget az, ha valaki korábban átesett a koronavírus-fertőzésen vagy megkapta a ma ismert oltások egyikét. A brazil mutánst már 25 országban mutatták ki. Brazil kutatók arra jutottak, hogy a korábban keletkezett antitestek nehezebben teszik ártalmatlanná a P.1 változatot. Ezt a kutatást sem erősítették meg ellenőrző vizsgálatok. A koronavírus-mutációban közös, hogy mindegyik fertőzőbb az eredeti kórokozónál, ami nagy szerepet játszik a járvány harmadik hullámának gyors felfutásában.