Ha oltást szeretne, akkor irány Szerbia

Szerbia - az ország nagyvonalú oltási politikájának köszönhetően - mára egyfajta nemzetközi oltóközpont lett. Egyre többen érkeznek külföldről is beoltatni magukat. Ők döntik el milyen oltást kérnek.

Egyre több külföldi érkezik Szerbiába, hogy ingyenesen jusson valamely koronavírus elleni védőoltáshoz, a kormány erre a célra létrehozott internetes oldalán is lehet regisztrálni a védőoltásra, mindössze az útlevélszámra van szükség - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Az online regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és a regisztráló azt is kiválaszthatja, hogy a Szerbiában engedélyezett védőoltások közül melyiket kívánja megkapni.

Jelenleg az orosz Szputnyik V vakcina, valamint a kínai Sinopharm, a német-amerikai Pfizer/BioNTech és a brit-svéd AstraZeneca védőoltása érhető el. A regisztrációkor az amerikai Moderna oltását is be lehet jelölni, az azonban még nem hozzáférhető Szerbiában.

A hivatalos oltási stratégia szerint előbb azokat a szerb állampolgárok oltják be, akik regisztráltak, és valamilyen súlyos betegségben szenvednek, majd az egészséges szerb állampolgárokat, végül a külföldieket. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy amikor nem érkezik elegendő védőoltás valamely gyártótól, akkor előrébb kerülnek azok, akik más gyártók oltóanyagát jelölték be vagy regisztráció nélkül is felvennék valamely vakcinát. Így az utóbbi hetekben többször is előfordult, hogy regisztráció nélkül vehették fel a Sinopharm vagy az AstraZeneca védőoltását azok, akik megjelentek a kijelölt oltópontokon.

Sajtóbeszámolók szerint így már több ezer külföldit oltottak be Szerbiában. A legtöbben a környező országokból, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Észak-Macedóniából és Albániából érkeztek.