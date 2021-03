Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drámai napokat élnek át a lengyelek is

Mégsem lesz teljes zárlat Lengyelországban a húsvét idején, bár korábban az is felmerült, hogy extrém megszorításokat vezetnek be. A járvány ott is egyre súlyosabb, miközben az emberek a türelmük határára értek a megszorításokkal kapcsolatban.

Lengyelországban március közepén jó néhány megszorítást vezettek be a koronavírus-járvány miatt - részben azokat hozták vissza, amelyeket a vállalkozók követelésére február végén a vendéglátásban feloldottak -, de eddig ezek a korlátozások nem hoztak eredményt. Sőt - csakúgy mint más európai országokban - a pandémia erősödött - derül ki a Business Insider Polska összefoglalójából. Elbuktak a járványkezelés vizsgáján a régió országai Az egészségügyi minisztérium szóvivője, Wojciech Andrusiewicz szerint meg kell várni, míg ezek eredményt hoznak, és azt követően lehet dönteni a továbbiakról. Ugyanakkor a gondok egyre nagyobbak, nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma. Az emberek viszont egyre türelmetlenebbek, szabadságuk korlátozása miatt, s csatlakoztak az európai országok szigorítások elleni tüntetőihez, "megvédjük a szabadságunkat" jelszóval. Fordulat Miközben alig két hete még sikerült segíteni a szlovák és a cseh szomszédokon, és átvenni néhány olyan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget, akiknek már nem akadt hely saját országuk egészségügyi intézményeiben, e hétre olyan lett a helyzet Lengyelországban is, hogy például Varsóban már volt olyan kórház, ahol nemhogy a kórtermekben nem volt hely, de a folyosókon is hiányzott az ágy. A még munkaképes egészségügyi személyzet azon imádkozott, hogy ne kelljen a földre fektetni a súlyos betegeket. Időközben ugyanis sok ápoló és orvos is kidőlt sorból, akik talpon maradtak még, már erővel nem bírták, volt ahol több olyan hely, ahol több mint 65 órás túlmunkát kellett vállalni. Nem véletlen tehát, hogy olyan spekulációk láttak napvilágot, miszerint a kormány teljesen zárlat alá veszi az országot, amennyiben a napi betegek és elhunytak száma nő. Nem egy médium erről írt, gyakorlatilag az ezzel kapcsolatos hírekkel volt tele a lengyel sajtó. Az egészségügyi minisztérium még két hetet akart várni a meghozott intézkedések pozitív hatására. A bizonytalanság mostanáig tartott, mert Mateusz Morawiecki miniszterelnök bejelentett ugyan további szigorításokat, de nem teljes zárlatot. Drámai beszéd Az új megszorítások azokon felül kötelezőek, amelyek az egész országban március 20. óta életben vannak. Az új szigorítások keretében bezárták a bölcsődéket és az óvodákat egész Lengyelországban, a fodrászatokat, a kozmetikai szolgáltatásokat nyújtókat, az építési felszereléseket kínáló üzleteket. Ezek a zárási intézkedések március 27-től április 9-ig érvényesek. A kereskedelemben a 100 négyzetmétert meghaladó üzletekben, a templomokban egy személyre 20 négyzetméter kell jusson az eddigi 15 négyzetméter helyett. A sportközpontok kizárólag versenysportokra használhatók. Bezárják az összes hotelt, kivéve az úgynevezett munkahoteleket, a kereskedelmi központok üzleteit a fenti kivételekkel, a szaunákat, a szoláriumokat, a kaszinókat az edzőtermeket és a fitneszklubokat is. Morawiecki szerint az elmúlt 13 hónapban a legnehezebb járványhelyzetbe került az ország, mert a pandémia harmadik hulláma erősebb a vártnál, és az ország egészségügyi rendszere teljesítőképessége határán jár. A tét az állampolgárok életének megmentése, ezért a szabadságuk korlátozása feltétlenül szükséges. Nagyon remélem, hogy ezt az emberek megértik - mondta drámai beszédében a lengyel kormányfő.