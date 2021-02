Látványosan lazíthatnak a lengyelek

A lengyel kormány engedve a szolgáltató szektor vállalkozói nyomásának a korlátozások lazítására készül, még nem döntöttek a konkrét intézkedésekről, de hamarosan jöhetnek a változások.

A lengyel kormány a hét végén valószínűleg kihirdeti, hogy igénybe lehet venni éjszakára a hoteleket - vette át az onet.pl az RMF FM rádió hírét, amit az ügyhöz közel álló forrásokra szellőztettek meg.

A végső döntés az országgal szomszédos államok - például Németország, Csehország és Szlovákia - járványhelyzetétől függ. A rádió szerint a hotelek kinyitása a hét vége előtt a legvalószínűbb forgatókönyv.

Ha a járványban megbetegedettek száma ezekben az államokban magas lesz, akkor a hoteleket zárva tartják továbbra is - olvasható a rádió honlapján. Az RMF FM azt is közölte, hogy a hotelek megnyitásával együtt megfontolják az iskolák további nyitását is. További lehetőség, hogy a hoteleket február 14-én nyitják meg.