Csütörtökre tragikussá súlyosbodott a járványhelyzet

Egyre vészjóslóbb a helyzet a kórházakban a Népszava összefoglalója szerint. A koronavírus-betegek, ha egyáltalán bekerülnek egy kórterembe, akkor kisvártatva lélegeztetőgépre kell helyezni őket.

Sok beteg későn kerül kórházba, s olyan gyorsan romlik az állapota, hogy nem egyszer néhány órával az érkezése után máris lélegeztetőgépre kell kapcsolni - mondta a Népszavának Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter. Ma már egyértelmű, hogy az egyre több súlyos állapotú koronavírusos beteg ápolásához, intenzív ellátásához kevés az orvos és szakápoló.

A romló halálozási adatok mögött az is ott van, hogy a járványhelyzet kezeléséért felelős állami szervek nem foglalkoztak a lakosság megfelelő felkészítésével. Nincs kellő alapossággal kidolgozott protokoll, hogy mit tegyen az ember, ha pozitív lesz a vírustesztje. Elvileg a háziorvosát kell hívnia, akit azonban többnyire nehezen lehet elérni. A korábbi miniszter napi 10-15 üzenetet kap a fővárosból és vidékről is, amelyekből az derül ki, hogy ügyeleti időben végképp elakadnak a fertőzöttek, ráadásul a halottak magas száma is arra ösztönzi a súlyosbodó tünetekkel küzdő betegeket, hogy a lehető legtovább maradjanak otthon.

Vegyes a megítélése a jelenleg Magyarországon tomboló brit vírusvariánsnak. Sokan egyetértenek azzal, hogy súlyosabb tüneteket okoz a betegek egy részénél, mint a sima koronavírus, míg mások azt emelik ki, hogy gyorsabban fertőz, s ha több a beteg, többen is szorulnak kórházi, esetleg intenzív ellátásra, s többen halnak meg. A napi tapasztalat része az is, hogy egyre fiatalabbak a fertőzöttek, a 30-50 éves korosztály a legveszélyeztetettebb - mondta Mucsi János tüdőgyógyász.