Orosz vakcina: hiba csúszhatott a tervekbe - túlígérték magukat?

Az orosz Szputnyik V koronavírus-oltás gyártását támogató állami befektetési alap teljes erejével igyekszik elterjeszteni az egész világon a készítményt, Európában egyre-másra kötik a gyártási szerződéseket, ám úgy tűnik, valamit elrontottak.

Az orosz kormány igyekszik a világ minden táján meghonosítani a Szputnyik V koronavírus-vakcina gyártását, miközben a hazai érdeklődés az oltás irányt még mindig halvány - írja a Financial Times. A termék fejlesztését támogató és az értékesítéséért felelős Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) legújabb bejelentése szerint megállapodást kötöttek a svájci székhelyű Adienne Pharma & Biotech gyógyszergyártóval, amelynek alapján a cég olaszországi üzemében fogják gyártani az orosz oltást. Az egyezségről szóló hírt az olasz-orosz kereskedelmi kamara is megerősítette.

A termelés megkezdéséhez elvileg még szükség van a helyi hatóságok engedélyére, ám a lombardiai regionális kormány szerint egy magáncégek közti megállapodásról van szó, amelynek megkötéséhez nem kell külön hozzájárulás. Az Adienne üzeme ebben az olasz tartományban van, a svájci cég az üggyel kapcsolatban nem nyilatkozott a brit üzleti lapnak. Ha azonban igaz a ír, akkor az olaszországi gyártási terv az első partneri megállapodás, amely lehetővé teszi az orosz oltás előállítását az EU-n belül, ahol még folyik a készítmény engedélyezési eljárása.

Nagy szavak

Kirill Dmitrijev, a RDIF igazgatója az orosz tévében már arról beszélt, hogy az alap francia, német és spanyol partnerekkel is megállapodott a Szputnyik V gyártásáról, de ezekről nincs további hír. A RDIF kínai, indiai, dél-koreai és brazil gyártást is tervez, ám ezek beindítása sem egyszerű, főként mert minden országban meg kell szerezni az oltás forgalmazási engedélyét, továbbá meg kell szervezni a termelést. Eközben az orosz kormány egyre több országgal állapodik meg a szállításról így összesen 1,4 millió dózis exportját kötötték le.

Az elmúlt négy hónapban a RDIF 1,25 millió Szputnyik V kivitelét szervezte meg egyebek mellett Argentínába, Magyarországra, Mexikóba, Szerbiába és Szlovákiába. Az állami alap bejelentése szerint ugyanakkor a termelésnek kevesebb mint öt százaléka jutott külföldre januárban és februárban, ami kisebb mennyiség, mint amennyit több nyugati termék gyártója exportál előnybe részesítve a külföldi felhasználást a hazaival szemben.

Jut is marad is

A RDIF állítása szerint összességében az export nem csökkenti a hazai tömeges oltásban rendelkezésre álló mennyiséget. Elemzők szerint ez részben azért lehetséges, mert az oroszok továbbra is szkeptikusak saját országok oltásával szemben. Vlagyimir Putyin államfő, aki még nem oltatta be magát, mondván, más oltásokat kapott ősszel, ami kizárja, hogy már most egy újabbat kapjon, azt mondta, hogy a 144 milliós országban kétmillióan kapták meg mindkét szúrást és ugyanennyien az elsőt.

Miközben a Szputnyik V-t immáron bármely korosztályhoz tartó személynek be lehet szúrni, csak a lakosság 30 százaléka nyitott az oltásra - derült ki az utolsó független oroszországi közvélemény-kutató intézet, a Levada Center napokban megjelent felméréséből. Hat megkérdezettből kettő úgy gondolja, hogy a koronavírust mesterségesen állították elő egy újfajta biológiai háború eszközeként.

Túlígérték magukat

A kezdeti gyártási nehézségek után orosz tisztviselők bíznak abban, hogy csak márciusban 33 millió dózist állíthatnak elő a Szputnyik V-ből az orosz üzemek.

Ha a készítmény megkapja az európai gyógyszerhatóság forgalmazási engedélyét, ami néhány hónapon belül várható, akkor nyilván meg fog ugrani iránta a kereslet Európában is. Egy külföldi tisztviselő, aki részt vett tárgyalásokon a RDIF embereivel, azt mondta a Financial Timesnak, hogy az oroszok meglehetős vehemenciával nyomják az oltásukat. A gondjuk az, hogy túlígérték magukat, túl sok eladását ígérték meg a Szputnyik V dózisaiból külföldi partnereiknek, így kétséges, hogy ezt teljesíteni tudják.