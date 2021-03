Így néz ki az oltási terv Olaszországban

Nyár helyett őszre tervezik csak beoltani az olasz lakosság nyolcvan százalékát a római kormány új vakcinázási terve szerint, amelyet a rendkívüli járványbiztos, Francesco Paolo Figliuolo tábornok szombat este hozott nyilvánosságra.

Az országos oltási kampányt irányító járványbiztos 24 oldalas dokumentumot közölt a vakcinázás operatív irányelveivel.

Az egészségügyi tárcával közösen kidolgozott ütemterv leszögezi, hogy elsőrendű célnak az olaszok "biztonságba helyezése" számít az ország újraindítása érdekében. Az egyetlen megoldást - olvasható a bevezetőben - az oltási kampány mielőbbi véghezvitele jelenti, amihez a vakcinák megfelelő területi elosztása, és a naponta beadott dózisok számának növelése szükséges - írta az MTI.

Az oltási program szerint a jelenleg naponta beadott 170 ezer dózist napi fél millióra kívánják növelni, és a mostani számítások alapján őszre tervezik elérni a hatvan milliós lakosság 80 százalékos átoltottságát. Korábban nyár volt a határidő, de a vakcina-szállítmányok késése miatt változtatni kellett az ütemezésen.

Olaszországba december vége óta 7,9 millió adag vakcina érkezett, ezt a mennyiséget a következő három hét alatt meg akarják kétszerezni. Az előrejelzések szerint június végéig további 52 millió, őszig pedig másik 82 millió adag oltóanyag érkezik. Szombat estig több mint 6,5 millió olaszt oltottak be, közülük több mint 1,9 millióan részesültek már a második dózisban.

A tervek szerint az érkező vakcina-szállítmányok másfél százalékát tartalékolják.

Az elosztásnál előnyben részesítik az ország gócpontjait, ahol az új koronavírus-járvány terjedése kritikus szintet ért el. Ahol szükséges, ott mobil-oltópontokat fognak működtetni a polgári védelem és a fegyveres erők együttműködésével.

Jelenleg 1733 oltási pont működik, többségük kórházakban, de számukat többszörösére akarják emelni. Oltóállomásokat terveznek felállítani a munkahelyeken, edzőtermekben, iskolákban, valamint be akarják vonni a kereskedelmi láncok üzlethelységeit és az olasz püspöki konferencia intézményeinek épületeit is. Rómában vakcina-központot nyitnak a legnagyobb kaszárnyában is.

Az oltóközpontok személyzetének létszámát is emelni kívánják 44 ezer háziorvos, 60 ezer fogorvos és 23 ezer diplomás orvos részvételével, de várják a sportorvosok, üzemorvosok és gyógyszerészek jelentkezését is.

Mario Draghi miniszterelnök legelső februári parlamenti beszédében a vakcinázás felgyorsítását ígérte. Március elsején leváltotta a korábbi járványbiztost, akinek helyére Francesco Paolo Figluolo tábornokot, a szárazföldi erők logisztikai parancsnokát nevezte ki.

A tömeges vakcinázási program húsvét után indulhat el, éppen a március 15-től életbe lépő országos zárlat vége után.