Igazságos vakcinaelosztást sürget a WHO

Az egyetlen módja a világjárvány kezelésének, ha igazságosan osztjuk el a vakcinát világszerte - figyelmeztet a WHO Covid-19-cel kapcsolatos különleges küldötte, David Nabarro.

Remélem, hogy a világ vezetői felismerik: az, hogy csak néhány ország olt be sok embert, és a szegényebb országok kevés vakcinához jutnak hozzá, nem a megfelelő módja a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és erkölcsi előrelépésnek - vélekedett Nabarro az Euronews cikke szerint arra az egyenlőtlenségre utalva, hogy míg egyes európai országok már több millió állampolgárukat beolthatták különböző vakcinákkal, addig van, ahová még alig jutott bármilyen oltóanyagból.

A vakcinaínség most mindennél jobban aggasztja a nemzeti kormányokat - már az osztrák kancellár és a szlovák kormányfő is közölte: országaik készen állnak arra, hogy orosz és kínai oltóanyagot szerezzenek be.

Sebastian Kurz, osztrák kancellár a Welt am Sonntagnak azt nyiltakozta, szeretné, ha az orosz Szputnyik V és a kínai vakcinát Ausztriában gyártanák, ha azokat az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is engedélyezi. Az oltóanyagoknál egyedül az a kérdés, hogy milyen biztonságosak, hatékonyak és milyen gyorsan elérhetők, nem a geopolitikai játszmák - hangsúlyozta.