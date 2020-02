Koronavírus-járvány: súlyosbodik a helyzet Olaszországban, figyelmeztetik az utazókat

Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány jóléti felelőse Giulio Gallera a SkyTg24 hírcsatornán. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium azt javasolja, csak alapos megfontolás után utazzon bárki a térségbe - írta az MTI.

Szombat éjjel még 54 fertőzöttről tudtak Lombardiában. Giulio Gallera hangsúlyozta, hogy a fertőzöttek több mint fele "nincsen rossz állapotban", húsz százalékukat viszont intenzív osztályon kezelik. Eddig több mint háromezer személyen végeztek koronavírustesztet Lombardiában. Attilio Fontana tartományi elnök úgy nyilatkozott, szerinte szigorúbb határellenőrzést kell bevezetni Olaszországban.

Az olasz polgári védelem azt közölte, hogy az északolasz tartományban azonosított újabb fertőzöttekkel országosan 130 fölé emelkedett a koronavírusos esetek száma. Nemcsak Lombardiában, hanem a fertőzés másik gócpontjában, Veneto tartományban is a korábbi 17-ről már 24-re nőtt a betegek száma, Emilia Romagnában 9, Piemontéban 6, Lazióban 2 fertőzöttet tartanak számon.

Az utolsó országos adat 76 fertőzöttről szólt. Eddig két személy veszítette életét, egy idős férfi Venetóban és egy szintén idős nő Lombardiában.

Zárva maradnak az iskolák Milanó polgármestere, Giuseppe Sala bejelentette, hogy Lombardia egész területén hétfőtől zárva tartanak az oktatási intézmények legalább egy héten át. Bezárják a múzeumokat, színházakat, mozikat is. Március elsejéig bezárták az oktatási intézményeket Veneto tartományban is. Piemonte és Friuli-Venezia Giulia tartomány egyenlőre csak az egyetemek egyhetes bezárását jelentette be.

Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnapra virradó éjjel rendkívüli, törvényerejű intézkedéseket jelentett be, amelyekkel két hétre vesztegzár alá helyezték az új koronavírus okozta járvány olaszországi gócpontjainak tartott két térséget.

Az intézkedés Lombardiában a Milánó közeli Lodi város térségében lévő 11 önkormányzat lakosait érinti, közel 47 ezer embert. Az északkeleti Veneto tartományban 3500 embert helyeztek karantén alá Vo' Euganeo területén, amely Padova körzetében van.

A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált - jelentette be vasárnap Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója, miután Velencében két idős ember került kórházba. A karnevál eredetileg keddig tartott volna.

"Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk" - hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is tartalmazzák, "és még több mást is".

Olasz sajtójelentések szerint a csillagokba szökött az azonnali hiánycikké vált fertőtlenítőszerek és maszkok ára, amelyeknek immár "fekete piaca" is van.

A hatóságok közben úgy döntöttek, hogy az Afrika felől a szicíliai Pozzallo kikötőjébe érkező újabb migránscsoportot is karanténba helyezik.

Alapos megfontolás javasol a magyar külügy az észak-olaszországi utazás előtt

Az észak-olaszországi utazást tervezőknek a koronavírus-járvány miatt azt javasolják, hogy a látogatásról csak alapos megfontolás és mérlegelés után döntsenek. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára az MTI-nek azt írta, a javaslatnak csak az egyik oka az egészségügyi kockázat, a másik pedig az, hogy ha az olasz hatóságok indokoltnak látják a karantén bővítését, akkor aki az adott településen van, az a karantén területét nem hagyhatja el annak feloldásáig.

Az Olaszországban tartózkodókat a minisztérium arra kéri, hogy a helyi hatóságok tájékoztatásait, figyelmeztetéseit kövessék figyelemmel, utasításaikat tartsák be.