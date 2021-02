A gyerekek által kaphat újra erőre a koronavírus

A koronavírus elleni oltási tervekből látványosan hiányoznak a 18 vagy 16 éven aluli fiatalok és gyerekek, amelynek megvan ugyan az oka, de később kellemetlen következményekkel lehet számolni - írja a G7.

A Pfizer/BioNTech oltás beadhatóságának alsó korlátja 16 év, a Moderna vakcináját csak 18 éven felülieknek adják, de a többi engedélyezett készítményt sem kaphatják meg gyerekek - írja a portál az MIT Technology Review összefoglalója alapján.

Az, hogy gyerekeken nem is tesztelik az oltás abban a tekintetben furcsa, hogy az általános immunizáció egészen fiatal korban történik. A Pfizer/BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Johnson & Johnson is bejelentette már, hogy hamarosan elkezdi az oltását fiatalkorúak számára is tesztelni, elérhetővé tenni. A vizsgálatokat azonban nagyon megnehezíti, hogy a gyerekek a felnőtteknél sérülékenyebb csoportnak számítanak, vagyis náluk extra óvatossággal lehet csak haladni bármilyen vizsgálattal.

Ahogy az idősebb populációban a megbetegedések aránya csökkenni fog, az összesített statisztikában a gyerekek aránya szükségszerűen meg fog nőni. Másrészt elképzelhető az is,

hogy a gyerekek a teljes populáción belül olyan vírushordozó "gyűjtőhelyekké" válnak, ahonnan a járvány újra előtörhet, és még a beoltott felnőtteknek is problémát okozhatnak (ha nem is akkorát, mintha nem lennének beoltva).

Sajnos egyelőre elég ellentmondásos eredményeket hozott még annak a vizsgálata is, hogy a gyerekek milyen mértékben terjesztik a fertőzést - ezt rendkívül megnehezíti, hogy náluk nagyon gyakori az enyhe vagy tünetmentes lefolyása a betegségnek. Márpedig amíg a koronavírus akár csak tünetmentesen kering a populáció tagjai között, addig sosem lehet kizárni az új mutációk megjelenését.