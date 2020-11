Koronavírus-lázadás Lengyelországban is

Lengyelországban is utcára vonultak a vendéglősök, akárcsak Olaszországban, mert a korlátozások miatt ellehetetlenült a helyzetük. A kórházakban néhol 20 éve nem használt oxigénpalackokat kellett szolgálatba állítani.

A vendéglősök Lengyelországban is elhatározták, hogy az abortusztilalom ellen tiltakozó nőkhöz hasonlóan kimennek tiltakozni az utcákra Varsóban. Így akarják felhívni a figyelmet arra, hagy lehetetlen helyzetben vannak már fél éve. A vállalkozók ágazatuk megsegítését követelik a kormánytól - derült ki a Business Insider Polska tudósításából.

A koronavírus-járvány miatt ugyanis az ágazat gyakorlatilag február vége óta munka nélkül maradt: a cégek 80 százalékának legalább 50 százalékkal csökkent a forgalma, és ezeknek a felénél 90 százalékos a visszaesés. Az ágazat több mint egymilliárd zlotyt (80 milliárd forint) vesztett. Szervezetük nyilatkozatában kiemelte, hogy nem kapott elegendő támogatást a kormánytól.

Mára több mint húszezren betegedtek meg a koronavírus-fertőzés következtében Lengyelországban. Prof Wlodzimierz Gut vírológus a gazeta.pl portállal folytatott beszélgetésében kifejezte reményét, hogy ennél már nem lesz rosszabb a helyzet. Szerinte minden 250. fertőzött az utcán járkál és nem is tud róla, hogy vírushordozó.

Az orvosi kamara szerint az egészségügy annyira túlterhelt, hogy a komoly betegeket is alig tudja ellátni, a többiről nem is beszélve. Vannak olyan városok, ahol a kórházakban hiányzik a lélegeztetőgép, és a pincékből 20 éve nem használt oxigénpalackokat is elő kellett venni. Mateusz Morawiecki miniszterelnök kérte a lakosságot, hogy a 70 éven felüliek maradjanak otthon. Az üzletekben 10 és 12 között csak a 60 éven felüliek vásárolhatnak. Miivel az "idősek óráját" sokan rossz ötletnek tartják, van néhány kivétel: az építőipari, a ruházati és az elektronikai boltokban nincs ilyen idősáv.