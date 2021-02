Visszatérhet a járvány, kicselezheti a vírus a oltásokat

A koronavírus Angliában és Dél-Afrikában felfedezett, a korábbinál fertőzőbb változatának mintáiban olyan mutánsokat is találtak, amelyek fertőzését nem előzik meg automatikusan az eddig elkészült oltások. Az új vírusváltozat újrafertőződést okozhat a betegségen már átesetteknél. Szakértők szerint ugyanakkor nem kell pánikba esni, mert az oltások így is megakadályozhatják a súlyos, halálos veszéllyel járó betegség kialakulását.

Az Angliában felfedezett korábbinál fertőzőbb koronavírus-változat mintáiban megtalálták azt a további mutánst, amely képes kikerülni a vakcinák kínálta antitestvédelmet - írja a CNN a brit Public Health England (PHE) közegészségügyi szervezet jelentését idézve.

A mutáció genetikai jellegzetességeit eredetileg Dél-Afrikában és Brazíliában fedezték fel. Az új koronavírus-változatot E484K-nak kereszteltek. A PHE jelentése szerint 11 olyan mintában fedezték fel, amelyek a fertőzőbb - B.1.1.7 jelű - koronavírus-változatot tartalmazták.

Ez azt jelenti, hogy az a vírusmutáció, amelyről eddig is tudtuk, hogy fertőzőbb, még ellenállóbb is lehet azokkal a vakcinákkal szemben, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak. Emellett a már a fertőzésen és a betegségen átesett emberek körében újrafertőződést okozhat. A szakértők most azon aggódnak, hogy vajon az USA-ban elterjedt-e ez az új változat, amit nehéz kideríteni, mert ott kevésbé fejlett a genetikai elemzés, mint az Egyesült Királyságban.

Még korai jósolni



A szakértők szerint korai megtippelni, hogy az új fejlemény jelentősen befolyásolja-e a járvány elleni védekezést az Egyesült Királyságban vagy a világ bármely más országában. Ugyanakkor vannak jelei annak, hogy az E484K jelenléte már eddig is befolyásolta az oltásokkal végzett tesztek eredményét.

Például a Novarax nemrégiben jelezte, hogy az Egyesült Királyságban a hármas szintű tesztek 89 százalékos védettségi hatékonyságot mutattak a fertőzéssel szemben, míg azokban a tesztekben, amelyekben dél-afrikai alanyok is voltak, csak 60 százalék volt a hatékonyság. A Johnson & Johnson oltásánál ugyanez a páros az USA és Dél-Afrika összehasonlításában 72, illetve 57 százalék. Mindkét esetben a kísérletek 90-95 százalékban a B.1.351 jelű vírusváltozathoz kapcsolódnak, amelynek mintái tartalmazzák az E484K mutációt is.

A vakcinákkal szembeni ellenállás azonban nem jelenti azt, hogy az oltásokat kidobhatjuk az ablakon. A vizsgálatok szerint ugyanis nem arról van szó, hogy ezek teljesen hatástalanná válnának, hanem például arról, hogy a laboratóriumi kutatások szerint az E484K-t tartalmazó vírusfertőzések leküzdéséhez sokkal több antitestre van szükség, mint a "normális" koronavírus esetén.

Oltakozzunk rendületlenül!

Paul Bieniasz virológus, a Rockefeller University professzora tett egy további megjegyzést is az E484K-val kapcsolatban. Ez a fajta kórokozó szórványosan bukkant fel az elmúlt hónapokban vett mintákban, ám a legutóbbi időkig nem fertőzött jobban az eredeti koronavírusnál olyan csoportokban, amelyek tagjai nem rendelkeztek védettséggel a vírus támadásával szemben. Más a helyzet olyan helyeken, mint Dél-Afrika, ahol sokan átestek már fertőzésen. Itt az új változat nagyon sok újrafertőződést okozott.

A szakértők szerint azonban nem szabad pánikba esni, és főként nem szabad lemondani a vakcinációról. Sőt, ez még a korábbinál is fontosabb: a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb embert be kell oltani - hangsúlyozza Anthony Fauci, az USA első számú virológus-közegészségügyi szakértője. Még ha ezek gyengébb védettséget is kínálnak az új mutációkkal szemben, elég jók ahhoz, hogy megelőzzék a súlyos, kórházi kezeléssel, halálos veszéllyel járó koronavírus-betegséget.