Koronavírus-válság: vészjósló prognózis érkezett

Szigorú korlátozásokat vezettek be a kormányok a Covid-19 terjedésének megállítása érdekében a világ minden táján, így egy időre teljes mértékben leálltak a gazdasági növekedés motorjai. Az Allianz Research szerint jelentős exportveszteségekre, az elszigetelődés okozta válságra, legrosszabb esetben pedig globális recesszióra lehet számítani.

A korlátozások lehetséges hatásainak tanulmányozása céljából a koronavírus-járvány kórokozó által elsőként érintett ország Kína januári és februári adatait vizsgálták meg az Allianz kutatói. Az egy hónapig tartó korlátozás következtében 13 százalékkal csökkentek a fogyasztói kiadások, míg a befektetések aránya 20 százalékkal, az export pedig 16 százalékkal esett vissza.

Mindez arra utal, hogy a korlátozások minden egyes hónapja 7-10 százalékos csökkenést eredményezhet a reál GDP-ben, azaz az inflációval korrigált gazdasági teljesítményben. Feltételezve, hogy június végére újraindulnak a szokásos tevékenységek - és a havi veszteségek 80-90 százaléka júniusra megtérül -, a második negyedévben jöhet el a mélypont.

Amennyiben a kormányoknak sikerül kordában tartani a fertőzés terjedését, a gazdasági tevékenységek a második félévben a megszokott kerékvágásban haladhatnak újra. Eszerint az V alakú fellendülést leíró forgatókönyv alapján - amelyben a hirtelen visszaesést követően hamar helyreállnak a normális szintek - 2020 első felét súlyos recesszió jellemezné. A globális növekedés 0,8 százalék lehetne az évben; az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye pedig 0,5 százalékkal nőne, az euróövezeté azonban 1,8 százalékkal csökkenne.

Az Allianz Research tanulmánya szerint a világgazdasági trendeket a piacokat felforgató egyéb események is jelentősen befolyásolják 2020-ban: számolni kell a közelgő amerikai választásokkal, a brexit utóhatásaival, valamint a magas adókkal és inflációval. Ez utóbbi annak lesz köszönhető, hogy az állami szektor az ösztönző hatású intézkedéseket követően megpróbálja majd visszanyerni pénzügyi erejét.

A legkedvezőtlenebb forgatókönyv

Bár nem valószínű, azonban azt sem lehet kizárni, hogy a Covid-19 által okozott helyzet 2021-re is átnyúlik vagy akár még annál is tovább húzódik. Ebben az esetben a határok továbbra is zárva maradnának, az országok pedig kénytelenek lennének berendezkedni a szigorú korlátozások alkalmazásának és felfüggesztésének hosszabb ideig tartó váltogatására.

Amennyiben mindez bekövetkezik, akkor a GDP-pálya L alakú lenne, a fellendülés kezdete egy jó ideig nem látszana, vagyis sok időbe telne, hogy gazdaság visszatérjen a koronavírus előtti növekedéshez. Ebben az esetben az euróövezet GDP-je akár 4 százalékkal, vagy még annál is nagyobb mértékben csökkenhetne.

A beszerzési menedzserindexek (PMI) értéke minden eddiginél alacsonyabb szintre csökkent az euróövezetben, mindössze 31,4 pont volt márciusban. Különösen sebezhetőnek tűnik a szolgáltató ágazat: az erre vonatkozó PMI 24 pontot csökkenve 28,4 pontra esett vissza.

Strukturális változások jöhetnek

A tapasztalatok alapján minden eddigi válság módosította a piaci szereplők magatartását. Ez alól a koronavírussal járó káosz sem lesz kivétel. A várható változásokkal kapcsolatban az Allianz Research tanulmánya öt elképzelést vázol:

Több éve tartó mellőzésük után az egészségügyi rendszerek ismét előtérbe kerülhetnek, mivel a vírus miatt hangsúlyossá válik a megbízhatóbb közegészségügyi rendszerek iránti igény.

Kína jelentősége nő: a koronavírus az ázsiai óriást érintette a legkorábban. A járvány által megtépázott ország kezd talpra állni, ráadásul segítséget nyújt a vírus többi epicentrumának, és szakértelmével is támogatja őket. Ez az esemény megerősíti Kína világgazdasági jelentőségét.

Globalizáció helyett lokalizáció: a vírus terjedésekor az országok bezárkóztak, és számos vállalkozás hatalmas csapásként élte meg az ellátási láncot érő hirtelen sokkhatást. Lehetséges, hogy a cégek inkább a saját házuk táján fognak körülnézni az igényeik kielégítése céljából, amikor a hasonló jövőbeli sokkhatások esélyét próbálják majd csökkenteni.

Egyéb kihívások kezelése: Aaválság megváltoztathatja azt is, hogy hogyan küzdünk meg más nehézségekkel, mint például az éghajlatváltozással, amely szintén exponenciális, valószínűségi, kollektív kihívásként áll a világ előtt.

Módosulhatnak a befektetési trendek: kevesen kételkednek abban, hogy a járvány következtében máshogy fogunk dolgozni, vásárolni és utazni. Megváltozhat azonban a befeketítések módja is. Mindez akár új pénzügyi termékek létrehozását is ösztönözheti.