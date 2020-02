Koronavírus: 365 ezer forint zsebbe, Trump dühös

Hongkongban a helyi kormányzat készpénzt ad az embereknek, hogy kompenzálja őket a tavalyi tüntetések és a koronavírus-járvány miatt elszenvedett veszteségeikért, illetve azért, hogy az így támasztott fogyasztói kereslettel élénkítse a gazdaságot.

A hongkongi kormány összesen tízmilliárd dollárnak megfelelő készpénzjuttatást oszt szét az ott lakóknak, hogy ellensúlyozza a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesést - adta hírül a Financial Times. (Ez az összeg nagyjából megfelel a paksi bővítésre adott orosz hitelnek - a szerk.) Paul Chan pénzügyminiszter bejelentése szerint minden helyi lakos 10 ezer hongongi dollárt (1280, USA-dollár, 365 ezer forint) kap, hogy kompenzálják a tavalyi tüntetéssorozat és az idei koronavírus-járvány miatt elszenvedett veszteségeiket. Az állami pénzosztás a fogyasztói kereslet növelésén keresztül egyben élénkíti a hongongi gazdaságot.

Recesszió

Chan szerint a tüntetések és a koronavírus feltűnése is komoly csapást mért a helyi vállalatokra - várakozások szerint a hongkongi gazdaság 2020-ban 1,5 százalékkal zsugorodni fog. Az intézkedés követ néhány hasonló kínai lépést: egyes helyeken ott is kapnak készpénztámogatást az emberek, illetve a munkába menők ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön annak érdekében, hogy lendületbe hozzák a járvány miatt elnehezült kínai gazdaságot.

Az Egyesült Államok legfontosabb közegészségügyi intézete, a US Centers for Disease Control and Prevention arra figyelmeztet, hogy a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járvány pandémiává, azaz világjárvánnyá szélesedhet. A Moody"s Analytics szakértői ehhez kapcsolódva azt a számításukat tették közzé, miszerint a pandémia valószínűsége kétszeresére, azaz 40 százalékra nőtt. Ennél riasztóbb, hogy úgy vélik: a világgazdaság recesszióba süllyedhet a járvány miatt. A koronavírus-fertőzés február 26-ára a világ negyven országában jelent meg.

Trump dühöng

Sajtóértesülések szerint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke dühös amiatt, hogy a világ tőzsdéi lejtőre kerültek a koronavírus-járvány miatt - írta a CNBC. Trump úgy véli, hogy az egészségügyi szakértők figyelmeztetései "ráhozták a szívbajt" a befektetőkre. Az elnök a hírek szerint óvatosságra intette tanácsadóit azzal kapcsolatban, hogy mit mondanak a járvány lehetséges hatásaival kapcsolatban, mert el akarja kerülni, hogy a tovább táplálja tőzsdéken eluralkodó félelmet. Trump készül a 2020-as elnökválasztásra, újraválasztásának kulcsa, hogy a gazdaság jól muzsikáljon.

Az elnök rosszkedvét vélhetően az alapozta meg, hogy az amerikai egészségügyi hatóságok kedden a járvány terjedésére figyelmeztettek az Egyesült Államok egész területén, hozzátéve, hogy az embereknek fel kell készülniük arra, hogy ebből bajok lesznek. A vezető amerikai tőzsdeindexek részben erre reagálva három százalékot veszítettek értékükből. Az elnök hétfőn még arról értekezett egyik twitterüzenetében, hogy a vírus terjedését ellenőrzés alatt tartják az USA-ban.

Nagy mínuszok

A Financial Times összefoglalójából kiderül, hogy az ázsiai tőzsdék mostanra elég nagy mínuszokat szedtek össze. A tokiói Topix index például majdnem hét százalékkal gyengült 2020 eddig eltelt két hónapjában az elmúlt év végéhez képest. A dél-koreai Kospi több mint öt százalékos mínuszt szedett össze ugyanebben az összehasonlításban. Az ausztrál S&P/ASX valamivel jobban áll: az elmúlt napokban elszenvedett veszteségei nyomán még mindig 0,6 százalékkal magasabban áll, mint az év elején. A koronavírus-járvány áldozatainak száma átlépte a 2700-at, több 80 ezer megerősített fertőzés nyomán.