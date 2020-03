Koronavírus: a balkáni országok is intézkedtek

Újabb szigorításokat vezettek be a nyugat-balkáni országok is az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében: megtiltották a belépését a veszélyesnek ítélt országokból érkezőknek, repülőtereket zártak le, Észak-Macedóniában pedig szükségállapotot hirdettek.

Nyugat-európai országokhoz hasonlóan a nyugat-balkáni államok is szigorú intézkedéseket vezetnek be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.

Az MTI összefoglalója szerint Észak-Macedóniában eddig 18 fertőzöttet regisztráltak. A legnagyobb határátkelők kivételével minden átjárót lezártak, és az ohridi repülőtér sem fogad, illetve indít járatokat határozatlan ideig. A határon nem léphetnek be a gócpontnak nyilvánított országokból érkező külföldiek, illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által veszélyesnek nyilvánított országokból érkező külföldi állampolgárok. A szkopjei kormány döntése értelmében bezárták a kávézókat, éttermeket, kocsmákat, bárokat, kaszinókat és más szórakozóhelyeket, illetve a nagy bevásárlóközpontokat. Korábban már az iskolák is bezártak. A nyugat-balkáni országban a következő időszakban csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak tartanak nyitva.

Bosznia-Hercegovinában 21 fertőzöttet vettek nyilvántartásba vasárnap reggelig. A hatóságok megkezdték azoknak a gyógyszertáraknak és boltoknak az ellenőrzését, illetve büntetését, amelyek a lakossági bejelentések alapján nyerészkedni igyekeztek, és a szokásos ár többszöröséért árulták a fertőtlenítőszereket, tisztítószereket és maszkokat. A várakozások szerint hétfőn szigorításokat hozhat a kormány, és akár az éttermeket, illetve bevásárlóközpontokat is bezárhatják.

Koszovóban öt fertőzött van a hivatalos jelentések szerint. A kormány döntése értelmében a határokat lezárták, csak a koszovói állampolgárokat engedik be az országba. Korábban pedig már az iskolák is bezártak.

Montenegróban továbbra sincs fertőzött - közölték a hivatalos szervek. A határokat és a repülőtereket nem zárták le, de az országba nem léphetnek be azok a külföldiek, akik a veszélyesnek nyilvánított helyekről, gócpontokból érkeznek. Emellett elővigyázatosságból az ország vezetése azt kérte, aki teheti, most ne utazzon sehova, Spanyolországba, Franciaországba, Olaszországba, Ausztriába, Németországba, Dániába, Iránba, Dél-Koreába, Japánba és a kínai Hupei tartományba azonban kifejezetten tilos az utazás.