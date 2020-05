Koronavírus: a britek túljutottak a tetőzésen

Március vége óta nem volt a jelenlegihez hasonlóan alacsony a koronavírus-járvány okozta halálesetek napi száma Nagy-Britanniában - közölte hétfőn a brit egészségügyi miniszter az MTI szerint.

Matt Hancock, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta hétfő este a Downing Streeten, elmondta: az előző 24 órában 288 halálesetről érkezett bejelentés a brit hatóságokhoz. Nagy-Britanniában eddig 28 734 halálos áldozata van a Covid-19 járványnak.

Hancock hangsúlyozta, hogy a hétvégeken általában kevesebb halálozási adatot dolgoznak fel, és az összesítésből most kimaradt halálesetek várhatóan a következő napokban megemelik a számokat. Ezzel együtt is azonban az utóbbi 24 órában feljegyzett 288 haláleset az eddigi legalacsonyabb napi halálozási adat a március vége óta eltelt időszakban, beleértve a hétvégéket is.

Túl a tetőzésen

Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a sajtótájékoztatón nagyon egyértelműnek nevezte, hogy Nagy-Britannia túljutott a járvány tetőzésén. A nagy-britanniai adatok rendszeres közlésének kezdete óta az egy napon belüli halálesetek eddigi legmagasabb száma 980 volt; ezt március 9-én regisztrálták.

Van Tam professzor kiemelte azt is, hogy immár folyamatosan és markánsan csökken a Covid-19 betegséggel kórházban ápoltak száma.

Grafikonokkal illusztrált tájékoztatóján közölte: jelenleg országosan 13 258 koronavírus-fertőzött páciens van kórházban, 13 százalékkal kevesebb, mint egy héttel ezelőtt, amikor 15 322-en részesültek kórházi kezelésben.

Különösen markáns a csökkenés a járvány nagy-britanniai gócában, Londonban, ahol egy hónapja még csaknem ötezer pácienst kezeltek kórházban koronavírus-fertőzés okozta betegséggel, számuk azonban ma már nem éri el a kétezret.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy hétfőig 1 291 591 szűrést végeztek országszerte, és 190 548 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal. Az elmúlt egy napban 3985 új fertőzést mutattak ki, 354-gyel kevesebbet, mint egy nappal korábban.

Kontaktkutatás mobilalkalmazással

Matt Hancock egészségügyi miniszter a tájékoztatón elmondta: a héten megkezdődik Nagy-Britanniában egy olyan mobiltelefonos alkalmazás próbája, amellyel automatikusan, Bluetooth jelekkel visszakövethető, hogy aki észleli magán a Covid-19 betegség tüneteit, a megelőző időszakban kivel került fizikai közelségbe. Az iOS és az Android operációs rendszereken egyaránt futó alkalmazás próbája kedden kezdődik a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigeten.

Hancock arra bíztatta a sziget lakóit, hogy minél többen töltsék le az alkalmazást. Hangsúlyozta: a fejlesztők nagyon figyeltek a magánszféra védelmére és a kiberbiztonságra, és az alkalmazást jóváhagyta brit Országos Kiberbiztonsági Központ is (National Cyber Security Centre, NCSC).