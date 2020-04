Koronavírus: a Kárpát-medencében van, ahol lassul a járvány

Globálisan már csaknem kétmillió embert fertőzött meg a Sars-CoV-2. vírus, az aktív esetek száma pedig megközelíti az 1,35 milliós számot. A leggyorsabban most az Egyesült Államokban terjed a betegség, de vannak országok, amelyeknél már látszik a fény az alagút végén. A kijárási korlátozások enyhe lazításáról döntöttek Spanyolországban és Németországban. A Kárpát-medencében Szlovákiában, valamint a szomszédos Szlovéniában is úgy fest, kontroll alatt van a koronavírus-kitörés.

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 920 985-öt kedd reggelre, miközben világszerte 119 686-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 453 145-en gyógyultak meg a betegségből. Az összesítések szerint az aktív esetek száma globálisan már eléri az 1 347 943 számot. Már 114 245 halálos áldozatot tartanak nyílván és 430 455 a gyógyultak száma.

A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van: 582 580. A halálos áldozatok száma 23 628, a legtöbben - 7349-en - New York államban vesztették életüket a Covid-19-ben. Az Egyesült Államokban eddig 44 261-en épültek fel a betegségből. Donald Trump amerikai elnök napi sajtótájékoztatóján sikeresnek nevezte a járvány terjedésének lassítását célzó intézkedéseket. Bejelentette, hogy a kormányzati munkacsoport csaknem befejezte az ország gazdasági újraindításának tervét, és néhány napon belül döntés születhet ennek idejéről és körülményeiről a járványügyi szakemberek tanácsai alapján.

Gyorsult a járvány terjedése Törökországban is: egy nap alatt 3 582 új megbetegedést diagnosztizáltak, itt már az összes megbetegedés száma eléri a 61 049-et. Itt április 13-ig 1 296 elhalálozást tulajdonítanak a betegségnek.

Franciaországból elsőre ijesztőnek tűnő adatokat közöltek: egy nap alatt 40 844 új fertőzést jelentettek, ami majdnem egyharmadával dobta meg az összes esetszámot (136 779 fertőzöttről tudnak). De valójában több korábban tesztelt fertőzöttet viszont csak most adtak hozzá az összesítéshez. Jó hírként emelték ki a helyi hatóságok a France24 szerint, hogy csökkent az intenzív ellátást igénylő betegek száma: az előző naphoz képest 24-gyel kevesebben, mindössze 6 821 főt kellett így kezelni hétfő reggelig. Bár úgy vélik ez alapján, hogy lassan laposodhat a francia görbe, Emmanuel Macron a március 17-én bevezetett vesztegzárat május 11-ig hosszabbította meg vasárnap, kérve a nemzetet, hogy tartsák be a szigorú előírásokat, hogy a járványt minél előbb kontroll alá vonhassák. Franciaországban tartják számon a harmadik legtöbb halálos áldozatot a világon: összesen közel 15 ezer áldozatot követelt a Covid-19 betegség.

Olaszországban és Spanyolországban már viszonylag optimisták a helyi hatóságok a járványt illetően, számos óvintézkedésen lazítanak, újabb boltok, üzemek nyithatnak meg. Az olaszoknál vasárnap három hete a legkevesebb új halálos áldozatot, 431-et jelentettek, amivel 19 899-re emelkedett a kitörés kezdete óta regisztrált végzetes esetek száma. Az új megbetegedések száma is visszaesett: vasárnap csak 2 041 új fertőzést regisztráltak. Az országban ezért újranyithatnak az írószer- és könyvesboltok többek között. A nagyobb gyárak viszont május 3-ig, a kijárási tilalom meghosszabbított végéig egyelőre nem indulhatnak újra - derül ki a La Stampa összefoglalójából.

Spanyolországban 170 099-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 17 756-ra az elhunytaké és 64 727-re a gyógyultaké. Az országban két hét szünet után megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az autóiparban dolgozók. Az MTI szerint a spanyol közszolgálati televízióban elhangzott becslés szerint országosan mintegy 2 millió munkavállaló tér vissza a munkába a napokban. A szigorú korlátozások azonban továbbra is érvényben maradnak.

A Kárpát-medencében van, ahol már a végét látják

A régióban még mindig Szlovákiában tartják számon a legkevesebb esetet: a Magyarországhoz képest fele akkora lakosságú országban az elmúlt egy hétben rendre 20 főnél kevesebb napi újeset-számról vallottak a hatóságok: szerdán 19, csütörtökön 14, pénteken 13, szombaton 14, vasárnap 27 esetről számoltak be. Hétfőn viszont 47 új fertőzés jelent meg a hivatalos statisztikákban, de ennek oka, hogy egyes számokat csak napokkal később vettek biztosnak a húsvéti munkarend miatt. Átlagosan naponta 1300-1500 tesztet végeznek, már autós, áthajtásos állomások is vannak, részben ennek az intézkedésnek is tulajdonítják, hogy mindössze 2 halálos áldozat van csak a régióban - derül ki a Pravda statisztikáiból.

Ukrajnában összesen 270 új esetet rögzítettek az elmúlt 24 órában, így már 3372 megbetegedésről tudnak az országban. Hétfőn már meghaladta a gyógyultak (119) a halottak (98) számát. A legtöbb fertőzést Kijevben és környékén tartják számon - írja a Kyiv Post.

Az elmúlt 24 órában 333 új koronavírusos esetet jegyeztek Romániában, a nyilvántartott fertőzöttek száma 6633-ra emelkedett - közölte hétfőn délben a Stratégiai Kommunikációs csoport (GCS). A halálos áldozatok száma 318, a gyógyultaké 914. Jelenleg 231 beteget ápolnak az intenzív osztályon. Hétfőig összesen 703 külföldön élő román állampolgárt diagnosztizáltak koronavírussal, a halálesetek száma 47-re nőtt, a legutóbbi halálesetek Franciaországban, Nagy-Britanniában és Spanyolországban történtek - tájékoztatott hétfőn a GCS a Maszol.ro portál szerint. Románia vezető befektetési szakemberei szerint a gazdasági válság az év végéig tart, súlypontja pedig az április-június időszakra esik. Az euró árfolyama nagyon megközelíti majd az 5 lejt.

Szerbiában továbbra sem látni a járvány végét: hétfőn az esetek száma 424-gyel nőtt, és elérte a 4 054-et, míg eddig 85 ember vesztette életét az országban. A kiugrásban komoly szerepet játszik, hogy egy nisi idősotthonban sok fertőzöttet találtak egyszerre. A szerb hatóságok szerint messze nem tartották be a járványügyi előírásokat, ami a tömeges megbetegedésekhez vezetett - derül ki az Anadolu balkáni beszámolójából.

Hétfőn 50 új esetet regisztráltak Horvátországban, amivel az összes megbetegedés száma már elérte az 1650-et. Négyszáz embert már gyógyultnak nyilvánítottak, míg 25 ember belehalt a betegség szövődményeibe. Az index.hr oldal szerint 152 590 ember veszítette el az állását a járvány gazdasági következményei miatt. Az országban a szakemberek örülnek neki, hogy az elmúlt napok 60 fős átlagos új esetszáma visszaesett, valamint hogy több tartományból napok óta nem jelentettek új Covid-19 diagnózisokat: Isztriában 5, Virovitica-Podravinában pedig 13 napja nem lett pozitív egyetlen teszt sem.

Húsvét vasárnap már csak 7 új megbetegedést regisztráltak Szlovéniában, így összesen 1212 fertőzöttről tudnak. Ekkor két ember is meghalt, az áldozatok száma ezzel 55-re nőtt. De a hétvégén a tesztelések száma is visszaesett, a napi 1000 fölötti szint mindössze felét végezték el, bár a hatóságok szerint ennek az volt az oka, hogy kevesebb gyanús esettel találkoztak. Az országban már úgy számolnak, hogy túl lehetnek a kitörés csúcsán, mostantól pedig lassan csökkenhet a fertőzöttek száma a Delo.si cikke szerint.

Magyarországon tovább nőtt a koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma a legfrissebb adatok szerint. Kedd reggel a magyarországi koronavírus-fertőzöttek száma 1512 volt, azaz 54-gyal nőtt a számuk vasárnaphoz képest, valamint elhunyt újabb 13 beteg, ezzel 122 főre emelkedett az áldozatok száma.

Ezen a térképen folyamatosan követheti a járvány terjedését a világban: