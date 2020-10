Koronavírus: a spanyoloknál újra bevezették a szükségállapotot

Romlik a járványhelyzet Európában, többek között Spanyolországban, ahol a Kanári-szigetek kivételével ismét életbe lépett a szükségállapot és az kijárási kijárási tilalom.

Egy nap alatt Franciaországban 52 ezren betegedtek meg egyetlen nap alatt, és 116-an meghaltak - derül ki az Euronews körképéből.



Spanyolországban ismét szükségállapotot és éjszakai kijárási tilalmat rendelt el a kormány, hogy megfékezze a koronavírus-járvány terjedését. Az egyetlen kivételt a Kanári-szigetek jelentik, ott a jobb járványügyi adatok miatt nem lép életbe korlátozás. A most országossá váló szabályt több tartomány már korábban bevezette.



Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közölte: "Minél többet maradunk otthon, és minél kevesebbet érintkezünk, annál jobban védve leszünk, és annál jobban védjük a szeretteinket és mások egészségét is. Nem kell intézkedéseket hoznunk, hogy kötelezzük magunkat arra, amit meg kell tennünk. Tudjuk, mit kell tennünk. Kevesebb mozgással, kevesebb találkozással a vírusnak kevesebb lehetősége lesz arra, hogy megfertőzzön bennünket. Tehát maradjunk otthon, amennyire lehetséges."



Olaszországban több mint 21 ezren fertőződtek meg egyetlen nap alatt. A kormány újabb szigorításokat jelentett be: ismét bezárják a mozikat, színházakat, edzőtermeket, uszodákat, és este hattól a vendéglátóhelyeket is. Rómában a korlátozások elleni tüntetések után szélsőjobboldaliak összecsaptak a rendőrökkel vasárnapra virradóra. Giuseppe Conte olasz kormányfő pedig azt mondta, nem vezetnek be kijárási tilalmat. "Nem szeretjük ezt a szót, de azt ajánljuk mindenkinek, hogy csak munkába és tanulni menjen el otthonról, vagy ha mindenképpen szükséges. Azt is tanácsoljuk, hogy a családtagokon kívül másokat ne fogadjanak lakásukban" - tette hozzá.