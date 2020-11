Koronavírus: a szlovákoknál jön a második kör a tesztelésben

Szlovákiában az országos tesztelésben lesz egy második kör. A kormányfő a Központi Válságstáb hétfő esti ülését követően elmondta, hogy csak azokban a járásokban tartják meg az országos koronavírus-tesztelés második körét, ahol a fertőzöttek aránya az első körben meghaladta a 0,7 százalékot - írja az Infostart.hu.

Szlovákiában a hétvégén letesztelték az ország lakosságát és a végleges adatok szerint 3,6 milliót tesztből 38 ezer lett pozitív. A szlovák kormányfő nagyon elégedett volt a lakosság részvételiével: a hétvégi országos tesztelés során összesen 3 625 332 antigéntesztet végeztek, amelynek 1,06 százaléka bizonyult pozitívnak.

A kormányfő bejelentette, hogy a tesztelésből lesz még egy kör, ám csak azokban a járásokban tartják meg koronavírus-tesztelés második körét, ahol a fertőzöttek aránya az első körben meghaladta a 0,7 százalékot - írja az Infostart.hu.

A második kör a lakosság 54 százalékát érinti. Az ország 25 járásában, valamint Pozsonyban és Kassán nem lesz tesztelés az előttünk álló hétvégén. A magyarok lakta déli járásokból egyedül a Dunaszerdahelyi járásban ismétlik meg a tesztelést.

Mobil mintavételi pont lesz ezen kívül minden járási székhelyen, ahol az emberek ingyen vehetnek részt az antigéntesztelésen. Havonta kétszer letesztelik az egészségügyi dolgozókat és a szociális otthonok alkalmazottait.

Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de hétfőtől csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba. Amennyiben az illető ilyet nem tud felmutatni, a határon is elvégezhetik rajta az antigén tesztet - jelentette az Infostart.hu helyi tudósítója.

Bárki bármilyen okból elmehet ezekre a helyekre és ingyenesen leteszteltetheti magát antigénteszttel - jelentette be Igor Matovic kormányfő. A határokon való tesztelés miatt feltehetően kevesebb határátkelő lesz nyitva, és rövidebb ideig, az érkezők a határhoz közeli településeken is leteszteltethetik magukat. "Feltételezéseink szerint egy hónap alatt 4-5 millió tesztet fogunk elvégezni ezeken a helyeken" - tette hozzá a kormányfő, aki reméli, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy sikerüljön ellenőrzés alatt tartani a járványt.

A határokon történő szűréseket legkorábban a jövő héten vezethetik be, amikor felszabadulnak az országos teszteléssel lekötött egészségügyi kapacitások.

Igor Matovic kormányfőn kívül a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter és a védelmi miniszter is megköszönte a hadseregnek, a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, az önkénteseknek, az egészségügyi dolgozóknak és az önkormányzatoknak az országos tesztelés lebonyolítását.

Az Infostart szerint a szlovák hadsereg állományának 95 százaléka vett részt az országos szűrés koordinálásában. A vezérkar adatai szerint a hadsereg 13 500 fős állományából 1200 katona van karanténban.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy akinek most negatív lett a tesztje, az is tartsa be a járványügyi intézkedéseket, hiszen az antigéntesztek a valódi fertőzöttek megközelítőleg felét tudják kiszűrni, ezért átlagosan minden 45. ember pozitív lehet Szlovákiában.

A kormányfő arról is beszélt, hogy azokban az északi járásokban, ahol két hete az országos vizsgálatot megelőző, a teljes országot érintő próbatesztelést tartották, a mostani tesztelési körben azt tapasztalták, hogy a fertőzöttek száma 56 százalékkal esett vissza. A kormányfő szerint ez azt igazolja, hogy a teljes lakosság tesztelése megfelelő alternatívát nyújt a szigorú lezárással (lockdown) szemben.