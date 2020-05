Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: a WHO visszavágott az amerikai kormánynak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem látja megalapozottnak a koronavírus laboratóriumi eredetéről szóló washingtoni állításokat, és továbbra is azon az állásponton van, hogy a vírus a természetből származik, derült ki a WHO helyi idő szerint hétfőn, online tartott genfi sajtótájékoztatójából.

Michael Ryan, a szervezet vészhelyzeti igazgatója az a 24.hu tudósítása szerint azt mondta, az Egyesült Államok egyelőre semmiféle bizonyítékkal nem szolgált eme állításokra, amelyeket így csupán feltételezéseknek lehet tekinteni. Ha valóban léteznek ilyen bizonyítékok, az amerikai kormányon múlik, nyilvánosságra hozza-e őket - szögezte le. Koronavírus: ki a felelős a járványért?

Michael Ryan, a szervezet vészhelyzeti igazgatója az a 24.hu tudósítása szerint azt mondta, az Egyesült Államok egyelőre semmiféle bizonyítékkal nem szolgált eme állításokra, amelyeket így csupán feltételezéseknek lehet tekinteni. Ha valóban léteznek ilyen bizonyítékok, az amerikai kormányon múlik, nyilvánosságra hozza-e őket - szögezte le. Koronavírus: ki a felelős a járványért?

Koronavírus: az USA szerint van bizonyíték, hogy a kórság egy laborból szabadult el Ryan szorgalmazta a WHO és a kínai kutatók közti együttműködést a vírus eredetét illetően, ám óvott attól, hogy ez a kérdés politikai síkra kerüljön át. Maria Van Kerkhove, a WHO járványtannal foglalkozó munkatársa megerősítette, hogy a szervezet szerint a vírus vélhetően denevérről terjedt át más állatokra, amelyeket a járvány kiindulópántjának tartott, közép-kínai Vuhan városának piacán árultak. Hozzátette, jelenleg azt kutatják, a denevér és az ember közt volt-e a vírusnak köztes gazdája. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újságíróknak azt mondta, látott bizonyítékot a kapcsolatra a koronavírus és Vuhan laboratóriuma között. A hét végén Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szintén úgy vélte, több jelentős mennyiségű bizonyíték van arra, hogy az új koronavírus egy vuhani laboratóriumból ered. Az amerikai diplomácia irányítója hangoztatta, hogy Kína "köztudomásúan nem tartja be az előírásokat laboratóriumaiban". Konkrét részletek említése nélkül hozzáfűzte: "nem ez az első alkalom, hogy a világ kínai laboratóriumból származó vírus miatt kerül veszélybe". A Bloomberg beszámolója szerint Pompeo, azon a sajtótájékoztatón, ahol a fentieket hangoztatta, nem fejezte be azt a mondatát, hogy a vírust emberek fejlesztették, azonban azt megjegyezte, hogy egyetért a hírszerzési hivatal jelentésével, ami kizárta, hogy genetikai módosításokkal vagy ember általi fejlesztésekkel alakult ki ez a vírus. Láttam, amit a hírszerzők közössége állít. Nincs okom azt feltételezni, hogy ne lenne igazuk - fejtette ki Pompeo, azonban nem mondta ki,hogy Kína szándékosan szabadította a világra a vírust. A 24.hu emlékeztet, hogy tudományos szaklapokban megjelent, ellenőrzött kutatási eredmények eddig kivétel nélkül mind arra jutottak, hogy a vírus természetes, állati eredetű, és nem laboratóriumban állították elő.