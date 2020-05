Koronavírus: a WHO vizsgálódni kezd, Kína gyorsan fizet inkább

Az Egészségügyi Világszervezet független vizsgálattal járna utána annak, hogy milyen a koronavírus-járvány kezelése a világban, valamint mi volt Kína szerepe a kitörésben. A pekingi rezsim gyorsan két milliárd dollárnyi forrást ígért a WHO-nak.

Az Egészségügyi Világszervezet vezetője Tedros Adhanom Ghebreyesus hétfőn kijelentte, hogy a globális koronavírus-válasz független felülvizsgálata a lehető leghamarabb megkezdődik, Kína pedig mindehhez támogatását és anyagi forrásokat ígért. Ettől még Hszi Csinping kínai elnök megvédte országát, mondván hatékonyan kezelték a válságot - írja a Reuters.

Kína és a WHO viszonya nemcsak azért érdekes, mert az új típusú koronavírus járványa a kínai Vuhanból indult el, hanem azért is, mert már annak elején sokan kritizálták az egészségügyi ENSZ-szervezetet, hogy túl kesztyűs kézzel bánt Pekinggel, dicsérte a helyi járványkezelést, miközben több tény is azt igazolja, hogy a kínai vezetés megpróbálta eltitkolni a betegség megjelenését. Ebbe a kórusba szállt be Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is, aki szerint túl Kína-barát a WHO, és visszavonta országa befizetéseit a szervezettől. De Kína szerepének megvizsgálását az EU és Ausztrália is szorgalmazta.

A felülvizsgálatról az egészségügyi szervezet vezetője azt mondta, hogy "a lehető legkorábbi megfelelő pillanatban" megkezdik, és annak eredményei alapján ajánlásokat készítenek majd egy jövőbeli járvány kezelésére is.

Kína a vizsgálat közepette bejelentette, hogy a következő két évben 2 milliárd dollárt (647 milliárd forintot) ígért a szervezet támogatására, főként hogy a fejlődő országokban költsék el az egészségügy fejlesztésére.