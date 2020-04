Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: akár 8 méterre is eltüsszenthető

A korábban gondoltnál messzebbre is terjedhet a koronavírus egy köhögés vagy tüsszentés után egy friss kutatás szerint. Emiatt felülvizsgálhatja a WHO a szájmaszkok egészséges emberek általi viselésével kapcsolatos ajánlását is.

Laboratóriumi körülmények között egy köhögés után a levegőbe kerülő változatos méretű nedvességcseppek akár 6, tüsszentést követően pedig akár 8 méterre is eljutottak - derül ki a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatóinak friss tanulmányából, amelyet a BBC nyomán az Infostart.hu idézett. Koronavírus: rémes lehetőségre figyelmeztetnek

Laboratóriumi körülmények között egy köhögés után a levegőbe kerülő változatos méretű nedvességcseppek akár 6, tüsszentést követően pedig akár 8 méterre is eljutottak - derül ki a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatóinak friss tanulmányából, amelyet a BBC nyomán az Infostart.hu idézett.

A kísérletekben nagy sebességű kamerákkal és szenzorokkal vizsgálták, mi történik a köhögés és a tüsszentés során. Lydia Bourouiba, az MIT professzora szerint az emberek által kilégzéskor a levegőbe kerülő gázfelhő a szobán belül messzire viszi a kilélegzett eltérő méretű nedvességcseppeket. Véleménye szerint nem elegendő a jelenleg biztonságosnak ítélt 1-2 méternyi távolság az emberek között. Különösen a rossz szellőzésű zárt terekben csökkenti a maszk viselése a megfertőződés kockázatát. Különösen ha egy fertőzött beteggel szemben állva viselik, mivel eltérítheti a beteg által kilégzett vírust a szemben álló szájától. Az egyszerű, könnyű maszkok nem védenek a legkisebb részecskék belégzésétől, mivel az nem gondoskodik a kiszűrésükről - mondta a professzor. De eltéríthetik a nagy sebességgel kibocsátott lélegzetfelhőt. David Heymann professzor, a WHO fertőzések kockázatértékelésével foglalkozó Stratégiai és Technikai Tanácsadó Csoportjának vezetője a BBC-nek elmondta, hogy a szervezet vizsgálja az új kutatási eredményeket, és felülvizsgálhatja a szájmaszkok viselésével kapcsolatos ajánlását is. Jelenleg ugyanis a WHO ajánlása szerint 1 méter távolságot érdemes tartani a köhögő és tüsszögő embertől, és maszkot csak a tüneteket mutató fertőzötteknek kell viselniük. A WHO-ajánlás változása más európai országokban is elterjesztheti az általános maszkviselést a BBC szerint. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.