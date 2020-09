Koronavírus: annyira rossz a helyzet, hogy szükségállapot is jöhet a cseheknél

Nem lehet kizárni szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki a vezető cseh politikusok szombali lapokban közölt nyilatkozataiból.

"A helyzet alakulása nem jó. Ami most történik, azzal senki nem számolt" - idézte Andrej Babis kormányfőt a Právo című baloldali napilap. Az újság szerint Babis, aki még néhány napja is azt hangoztatta, hogy nem szabad ijesztgetni a lakosságot a koronavírussal, most véleménye módosítására kényszerült. Babis elismerte, hogy a járvány visszatért és komolyan kell venni.

"Arra kérek mindenkit, hogy viselkedjen felelősen. A koronavírus visszatért, mindenütt emelkednek a számok, nálunk pedig különösen. Elsősorban Prágában súlyos a helyzet" - jelentette ki a cseh kormányfő. Úgy vélte, hogy a szükségállapot bevezetését sem lehet kizárni. "Ezt a kérdést az egészségügyi miniszternek kell feltenni. Ha ő javasolni fogja a kormánynak, foglalkozni fogunk vele" - mondta Babis.

Adam Vojtech egészségügyi miniszter közölte: a szükségállapot újbóli bevezetését akkor mérlegelné, ha a járvány miatt gazdasági intézkedésekre, vagy a tömeges rendezvények korlátozására lenné szükség.

Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke a Právóban leszögezte: a járvány terjedését mutató számok egyre rosszabbak, és "eljött az ideje a tömegrendezvények felfüggesztésének".

Roman Prymula, a tudományért és egészségügyi kutatásokért felelős cseh kormánybiztos szerint az országos válságstáb tevékenységének felújítása után a szükségállapot újbóli bevezetése "logikus lépés lenne, és nagyon valószínű, hogy sor kerül rá". Rámutatott: a szükségállapot előnye, hogy országos szintű intézkedések bevezetését teszi lehetővé az egészségügyi miniszternek.

Az elismert járványügyi szakember szerint számítani kell arra, hogy a következő két-három hétben napi 3-4 ezerre emelkedik a fertőzöttek száma. Mintegy három hét kell ahhoz, hogy megmutatkozzon a héten bevezetett szigorúbb óvintézkedések hatása.

Pénteken a laboratóriumok 2111 új koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi harmadik legmagasabb napi szám. A halottak száma 498-ra emelkedett.

Tavasszal a szükségállapot március 12-étől május 17-éig volt érvényben Csehországban.