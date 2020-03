Koronavírus: az öngyógyítás veszélyeire figyelmeztetnek, ne vegyen be ibuprofént!

Nem javasolja az ibuprofént tartalmazó gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírusos tünetekre Christian Lindmeier, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője. Még vizsgálják, hogy van-e kapcsolat a gyógyszer és a betegek állapotának súlyosbodása közt - idézi az AFP hírét az Euronews.

Ne vegyen be ibuprofén tartalmú lázcsillapítót, aki koronavírusos tünetet észlel magán, tette közzé figyelmeztetését múlt héten a közösségi médiában Olivier Véran francia egészségügyi miniszter. Az orvosok tapasztalatai szerint ugyanis ez a hatóanyag súlyosbíthatja a betegség lefolyását - kezdi beszámolóját a portál.

A szakmai körökben vitát gerjesztett figyelmeztetés legfőbb kritikája, hogy nincs rá semmilyen bizonyíték, hogy kapcsolat van a betegek állapotának súlyosbodása és a gyógyszer használata között, ahogy azt sem lehet tudni, hogy kisebb mennyiségre is igaz-e az állítás, vagy csak ha túl sokat szed be valaki.

Súlyosbodhat az állapot

A feltételezés egyik indoka, hogy az ibuprofén az immunrendszer fertőzésre adott válaszát gyengítheti, és ezzel kevésbé hatékony az emberi szervezet védekezése a betegség ellen. Az ACE-2 enzimre kifejtett hatásával is magyarázták a figyelmeztetést. Erről a hatásról már korábban, a The Lancet orvostudományi folyóiratban publikáltak vizsgálatot. Akkor arra jutottak, hogy a gyulladáscsökkentő gyógyszerek (például az ibuprofén) fokozzák az ACE-2 enzimnek a termelését és ez elősegítheti és súlyosbíthatja a COVID-19 fertőzéseket.

Kerüljük az öngyógyítást

A WHO sajtótájékoztatóján a The Lancetben megjelent kutatásra kérdeztek rá, erre felelte Christian Lindemeier szóvivő, hogy a kutatóik tanulmányozzák, hogy van-e kapcsolat a gyógyszer és a betegség súlyosbodása között. Amíg erre választ nem kapnak, addig azt tanácsolja a hírügynökség tudósítása szerint, hogy a magukon koronavírus tüneteit észlelők ne kezdjenek öngyógyításba és inkább vegyenek be paracetamolt a lázra és fájdalomra, hacsak az orvosuk mást nem tanácsol.