Koronavírus: azok kételkednek az oltással kapcsolatban, akiknek a legjobban kellene bízni benne

Komoly fejfájást okozhat a koronavírus-járvány elleni küzdelemben az, hogy sok helyen pont az egészségügyi dolgozók szkeptikusak a vakcinával szemben.

Miközben a világ sok országában az egyre emelkedő esetszámok mellett a megfelelő oltási terv végrehajtása a fő feladat, több jel utal arra, hogy pont az egészségügyi dolgozók nem szeretnék, ha beoltanák őket - írja összefoglalójában a Financial Times.

Németországban december közepén hozták nyilvánosságra egy közvélemény-kutatás eredményét, amely szerint a megkérdezett ápolónők 50 százaléka nem szeretné, ha beoltanák őket a Covid-19-es betegség ellen frissen kifejlesztett vakcinák egyikével, míg az orvosok között 25 százalék volt ez az arány. A probléma a héten került ismét reflektorfénybe, amikor az egyik német szövetségi tartomány vezetője úgy nyilatkozott, hogy az egészségügyi szektor munkavállalóinak egyharmada nem kér az oltásból. Mindezt abban az országban, amely élen jár BioNTech nevű cégnek köszönhetően a vakcinakutatásban. Magyarországon is hasonló folyamatokról érkeztek hírek.

Mindenhol nagy az óvatoskodás

Az egészségügyben dolgozók körében az oltással szembeni ellenállás magas aránya Európa más országiban és az Egyesült Államokban is megfigyelhető. Franciaországban például az idősotthonokban dolgozók körében a múlt héten 2000 fő megkérdezésével végzett felmérés adatai szerint 76 százalék azok aránya, akik nem szeretnének oltást kapni.

Az osztrák közszolgálati rádió tudósítása szerint Vorarlberg tartományban az ápolási otthonok dolgozóinak csak a fele szeretné, ha beoltanák a betegség ellen. Az olasz egészségügyi szakmai szervezetek szövetsége (FNOMCEO) pedig azt mondta, legalább 100 olyan orvosról tud országszerte, akik nem kérnek az immunizációból. Az Egyesült Államokban egy múlt hónapban, a Kaiser Family Foundation által készített felmérés szerint a szektor dolgozóinak 29 százaléka valószínűleg, vagy biztosan nem kér a vakcinából, ami magasabb, mint a teljes népesség körében mért 27 százalék. Állítólag a tömeges oltási program beindítását követő első héten az volt a tapasztalat, hogy az idősotthonok dolgozóinak egy jó része komolyan hezitált azon, beoltassa-e magát.

Mike DeWine, Ohio kormányzója azt mondta, nagyon nyugtalanítja a tény, hogy az ápolási otthonok dolgozói körében nagyon kevesen oltatják be magukat. Ebben a körben 60 százalékos volt az oltást megtagadók aránya. A miértre pontos magyarázat nincsen. Jens Spahn, a német egészségügyi miniszter szerint minisztériumának egyelőre csak szóbeszéd alapján van magyarázata arra, hogy mi az ellenállás alapvető oka. Egyes otthonokban a nővérek alig 20 százaléka volt hajlandó beoltatni magát, míg más helyeken 80 százalékot is elérte ez az arány. Azonban tapasztalataik szerint a normál influenza elleni védőoltás esetében is a medikusok körében az átoltási arány nagyon mélyen az átlag alatt van.

Félnek a mellékhatásoktól

Az oltás népszerűsítése az egészségügyi dolgozók körében nagyon fontos. Olyan környezetben dolgozunk, ahol sérülékeny emberek vesznek minket körül, a mi felelősségünk beoltatni magunkat. Ha az emberek azt látják, hogy az egészségügyben dolgozók sincsenek meggyőződve az oltás hasznosságáról, az vajon hogyan érinti a társadalom egészét? - tette fel a kérdést Uwe Janssens, a múlt hónapban publikált német tanulmány szerzője. Ő egyébként a Német Intenzív és Sürgősségi Orvosi Ellátási Szövetség főtitkára. Azután döntötte el, hogy felmérést készíttet a kérdésről, miután hallotta, hogy nagyon sok nővér aggódik a BioNTech/Pfizer és a Moderna vakcinájánál alkalmazott új, mRNA technológia miatt.

A 2305 megkérdezett közül nagyon sokan a hosszabb távú mellékhatásoktól féltek, a női dolgozók pedig gyermekvállalási képességük miatt aggódtak. A megkérdezettek közül többen oltásellenes videókat is láttak az interneten.

Az oltásellenesség máris érinti az egészségügyi ellátás minőségét Németországban - írja a lap. Kedden Bodo Ramelow, Thüringia államfője azt mondta, az eisenachi kórház nem tud több Covid-19-es beteget felvenni. Nem az ágyhiány miatt, hanem azért, mert a dolgozók közül immár százan lebetegedtek vagy karanténban vannak. Ez problémát jelent, hiszen azt szeretnénk, hogy azok az emberek, akik a legközvetlenebb kapcsolatba kerülnek munkájuk során a vírussal, a legnagyobb védettséget kapják. Könyörgök mindenkinek, oltassák be magukat - mondta Ramelow az MDR televíziónak a lap szerint.

A járvány második hullámával küzdő Németországban nem kötelező jogilag az oltás beadatása. Ugyanakkor néhány munkaügyi jogász szerint több egészségügyi dolgozó is elbocsátással nézhet szembe, ha munkaadójuk bizonyítani tudja, hogy az oltás elutasításával kockázatot jelentenek a páciensekre. Olaszországban a hatóságok 13 orvos ellen folytatnak eljárást, akiket oltásellenes propaganda terjesztésével, illetve a járvány hatásainak tagadásával vádolnak.

Példát kéne mutatniuk

Teljesen meg vagyok rökönyödve azon, ha hallom, az orvos kollégák és nővérek nem hajlandók beoltatni magukat a vakcinával. Azt még meg tudom érteni, ha a hétköznapi emberek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tudományos ismeretekkel, ilyen döntésre jutnak. De komolyan, szerintem azok az orvosok és nővérek, akiknek látván mi történik, még mindig kétségeik vannak, valószínűleg rossz szakmát választottak - mondta Pierpaolo Soleri, az olasz egészségügyi miniszterhelyettes.

Markus Söder bajor miniszterelnök azt mondta: kampányba kell kezdeni nem csak azért, hogy több vakcinát kapjon a tartomány, hanem azért is, hogy az emberek hajlandóak legyenek azt beadatni maguknak.

A legutóbbi felmérések eközben azt mutatják, hogy a közvélemény bizalma nem nagyon nőtt az oltással szemben. Tavasszal az Erfurti Egyetem felmérése szerint a németek 79 százaléka szeretett volna oltást kapni a Covid-19 ellen, ez az arány szeptemberre 56 százalékosra csökkent. A múlt hónapban a YouGov felmérése azt mutatta, a németek 32 százaléka azonnal oltást szeretett volna kapni, míg 33 százalék úgy gondolta, inkább kivárja, milyen tapasztalatokat hoz az oltások első köre.

Franciaországban az Ipsos felmérése azt mutatta a múlt héten, hogy az emberek csak 40 százaléka tervezi beoltatni magát. Ez az arány októberben még 54 százalék volt, augusztusban pedig 59 százalék.

Az óvatoskodás ellenére doktor Janssen azt mondta, bízik abban, hogy az egészségügyi dolgozók körében fordulni fog a trend az oltások első körét követően. Azonban nagyon fontos, hogy az embereket már most lássuk el kellő mennyiségű információval - tette hozzá.