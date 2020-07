Koronavírus: bevetik a katonaságot a csehek

Csehországban a védelmi és az egészségügyi minisztérium fogja felügyelni az újra megszigorított koronavírus-intézkedéseket, és az előbbié lesz a vezető szerep.

A cseh kormány felállított egy központi szervezetet, amelynek az lesz a megbízatása, hogy ellenőrizze az okos karanténprogramban részt vevő embereket - adta hírül a Radio Praha.

Az okos karantén alatt az otthon tartózkodásra késztetett emberek távoli, internetes ellenőrzése értendő. Jellemző, hogy a szervezet felállításáról szóló döntést Roman Prymula, az egészségügyi tudományos kutatásért felelős kormánymegbízott jelentette be.

Korábban Andrej Babis miniszterelnök és Jan Hamácek belügyminiszter is jeleztek, hogy a kormány szigorú intézkedésekre készül. Az utóbbi azt is mondta, hogy az okos karantén rendszere egyelőre nem működik megfelelően, ezért ki kell vonni az egészségügyi minisztérium felügyelete alól. A katonák majd rendet csinálnak, végül is van gyakorlatuk, hiszen a kaszárnyákból sem lehet csak úgy kimasírozni.