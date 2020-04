Koronavírus: búcsú a legrosszabbtól Európában?

Bár a világon már közel 3 millió esetben találtak koronavírus-fertőzöttet, már csak alig két millió aktív esetről tudnak az államok. Olaszországban az új megbetegedések és a halálozások száma is csökkent, Franciaországban egyre jobb a helyzet a kórházakban. Szlovákia amiatt aggódik, hogy túl jól kezelték eddig a járványt, Romániában viszont berobbanóban a Covid-19. Egyre jobb a járványhelyzet a világban, Európa lassan túl lehet a betegség első hullámán, sorra nyitnak újra az országok, de messze még a vége.

Már majdnem kétszer annyival nőtt egy nap alatt az új fajta koronavírusból (SARS-CoV-2.) fertőzéséből felépültek száma, mint ahányan megfertőződtek a világban. Vasárnap a hivatalos adatok szerint 25 325 darab új fertőzöttet találtak, miközben 48 699 esetben azt állapították meg az orvosok, hogy az érintettek átestek a kóron. A legfrissebb adatok szerint vasárnap estig 2 971 669 esetben diagnosztizálták globálisan a Covid-19 betegséget, az aktív esetek száma 1 899 392, vagyis már a fertőzöttek közel egyharmada átesett a betegségen.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek csak az ismert esetek: szakértők szerint tízszer, de akár húszszor több is lehet a fertőzöttek valódi száma, viszont sokan tünetmentesen átestek a betegségen, vagy ugyan komolyabb tüneteket szereztek, de nem tesztelték őket a betegségre. Sok esetben halottaknál sem diagnosztizálták a Covid-19-et, ami miatt még nagy a bizonytalanság, hogy pontosan hol is tart a járvány a világon.

Új időszakra készül az Egyesült Államok

Az látszik, hogy a helyzet továbbra is az Egyesült Államokban a legrosszabb jelenleg: a helyi járványügyi és -megelőzési központ jelentése szerint vasárnap már 928 619 koronavírusos esetet rögzítettek, ami 32 853 esettel több mint egy nappal korábban volt, a halálesetek száma 2020-szal nőtt 52 459-re, írja a Reuters. Fontos megemlíteni, hogy a világstatisztikákba ezek még nem kerülte be, valamint a hétvége miatt sok szombati eset is belekerült az összesítésbe, mert lassabban ment az összesítés.

Az USA így is menetel az újranyitás felé: egyre több gyárban kezdik újra a termelést csökkentett szinten, szigorú egészségügyi és higiéniás előírások mellett. Az Egyesült Államok legfőbb járványügyi vezetője, Anthony Fauci szombaton elmondta, hogy biztos benne, hogy az Egyesült Államok képes lesz megduplázni a koronavírus tesztelési kapacitását az elkövetkező néhány hétben. Ezt ugyanis létfontosságúnak tartja ahhoz, hogy a járvány közben is újraindulhasson az élet az országban. Egy interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok jelenleg hetente átlagosan 1,5 és 2 millió tesztet végez, de ennek a duplájára lesz szükség a biztonságos működéshez. Viszont a magasabb tesztszám azt is fogja eredményezni, hogy nőni fog az USA-ban a járvány fertőzöttjeinek száma, viszont több lesz az enyhe lefolyású eset a statisztikákban - derül ki a The Hill összefoglalójából.

Európában már derűlátók a szakemberek

Franciaországban öt hete nem követelt annyira kevés életet a járvány, mint vasárnap, mindössze 242 ember halt csak bele a betegségbe, ami harmada az egy nappal korábbinak, írja a France24. A párizsi kormány összesítései a hétvégén sokszor mutatnak a ténylegesnél kevesebb esetet a rossz szombati-vasárnapi adatszolgáltatás miatt. Az országban viszont így már 22 856 beteg halt bele a járványba.

Viszont az országban sikerült az egészségügyi ellátás megszervezése: már harmadik napja több gyógyult esetet jelentenek, mint ahányan áldozatul esnek a Covid-19-nek. Vasárnap újabb 309 emberről jelentették ki, hogy átesett a fertőzésen, ami több mint kétszerese az új aktív esetekének (152 fő). Összesen eddig 124 575 embernél diagnosztizálták a koronavírus megjelenését a szervezetben, de már 44 903 ember - az összes eset harmada - túl is van a kórságon. Nem véletlen, hogy már április 28-án, kedden az ország fokozatos újranyitásáról dönthet a parlament, kérdés, hogy mennyit lazítanak a kijárási korlátozásokon, amelyeket Emmanuel Macron elnök május 11-ig hirdetett ki - derül ki a portál egy másik cikkéből.

Május 4-én Olaszország elkezd visszatérni a normális működésbe: Giuseppe Conte miniszterelnök már elkezdte bejelenteni a lazításokat a kijárási tilalmon. Szabad lesz például sportolni az utcákon, újranyithatnak a kávézók, de csak elvitelre árusíthatnak. Újra találkozhatnak a nem egy háztartásban élő családok, de kötelező lesz ilyenkor a távolságtartás, valamint a maszk és kesztyű viselése - írja az il Messaggero.

Az intézkedésekre azért kerülhet sor, mert az országban ellaposodott a járványgörbe, sőt, csökkenésnek is indult bizonyos szempontból. A járvány okozta halálesetek száma csak 260 fővel nőtt, ami március 14. óta a legkisebb napi eredmény - jelentették a helyi hatóságok. A frissen azonosított fertőzések száma április 20. óta nem volt ilyen alacsony, 2324 pozitív diagnózist állítottak fel, a szombati 2357 után. A jelenleg a betegséget hordozó személyek száma 106 103-ra emelkedett így a szombati 105 847-ről, miközben már csak 2 009 fő volt intenzív osztályon, szemben a szombati 2 102 fővel, ami hosszú távú csökkenés már. Az eredetileg fertőzöttek közül 64 928 ember már gyógyultnak számít - számol be a Reuters az adatokról.

Május 2-től Spanyolországban is lazítanak a korlátozásokon: első körben engedélyezik az utcai sétát az embereknek, de ezt akármikor visszavonhatják, ha azt látják, hogy a fertőzések száma újra növekedésnek indulna. "Ez nem egy verseny, hogy kinyithatja elsőként újra a plázáját, vagy kisboltját, vállalkozását" - figyelmeztetett az El País szerint Pedro Sánchez miniszterelnök.

A legfrissebb, szombati adatok szerint a világ második legfertőzöttebb országában alig 378 új haláleset történt, ami majdnem a fele az elmúlt hetek 600 feletti napi átlagának. Összesen 2944 új fertőzöttet találtak, bár itt a spanyolok eltérő adatgyűjtési módszerrel élnek, mint a világ más országai - kivéve hazánkat -, ugyanis a diagnosztizált esetek közé csak a PCR-teszteken (poliláncreakciós-vizsgálatokon) kiszűrt embereket számítják bele, a szerológiai, vérvételi mintákon regisztráltakat nem. Az érvrendszerük az, hogy akiknél már antitest képződött, azok kifele tartanak a betegségből. A járvány helyi kezdete óta már 22 902 ember halt meg, míg összesen 95 708-an épültek fel a Covid-19-ből. A gyógyultak száma az elmúlt időszakban rendre 1,5-2-szer gyorsabban nő naponta, mint az aktív eseteké.

Németország papíron a világon a negyedik legfertőzöttebb ország, de a berlini szövetségi kormány járványkezelési stratégiája teljesen eltér más országokétól, ami miatt megtévesztő, ha csak abból indulnánk ki, hogy 157 770 regisztrált eset volt az országban vasárnap. Ugyanis a helyi szervek tömeges tesztelésbe kezdtek, számtalan olyan fertőzöttet is kiszűrve, akik semmilyen tünetet nem mutattak. Emiatt is lehet az, hogy bár 2 072 669 embert vizsgáltak meg, a napi mennyiséget pedig nemhogy csökkentenék, hanem továbbnövelik, mégis egyre kevesebb új fertőzöttet találnak napok óta. Vasárnapra már harmadik napja volt 2000 alatt az új pozitív diagnózisok száma. Bár a hétvégén a német adatszolgáltatás is lassabb, hétfőre reggelre csak 1 257 új esetet jelentettek az elmúlt 24 óra alapján - derül ki a Bloomberg összefoglalójából.

Az pedig már a hivatalos adatokból látszik, hogy a gyógyultak száma nagyjából a kétharmada az összes esetének: 103 023 fő már egészséges a fertőzés után, miközben kevesebb mint 50 ezer ember áll valamilyen kezelés vagy megfigyelés alatt még.

Több szomszédos országban javul a helyzet

Szlovákia irigylésre méltó helyzetben van ugyanis az országban azon aggódnak, hogy túl lassan nő a fertőzések száma, ami miatt elhúzódhat a járvány. Ugyanis bár a Magyarországénál fele akkora lakosságú államban az elmúlt napokban 4000-4500 tesztet végeztek el naponta, a legrosszabb esetben is csak 15 új fertőzöttet találtak az elmúlt három napban. Vasárnapról hétfőre összesen 2 embert diagnosztizáltak Covid-19-cel, egy halálesetet regisztráltak, miközben újabb 8 ember épült fel, utóbbiak száma már 394-re emelkedett - derül ki a Pravda összesítéséből.

A szlovákiai Egészségpolitikai Intézet (IRS) szakértői szombaton készítették a járvány alakulásának valószínű forgatókönyveit, amelyek alapján a mostani adatok még a legjobbnak gondolt esettől is elmaradnak. Amennyiben a betegség továbbra is lassan terjed, körülbelül 5600 ember fertőződne meg összesen, a legtöbben a nyár végén, illetve szeptemberben. A szlovák szakértők emellet készítettek másik két forgatókönyvet is. A legoptimistább verzió szerint kevesebb mint 2200 ember fertőződhet meg, a legrosszabb esetben pedig akár 33 ezer ember kaphatja el a fertőzést. Ha a jelenlegi trend folytatódik, akkor nyár végéig 2000 ember se betegedne meg. Viszont ez azt is jelenti, hogy az elhúzódó kitörés miatt lassabban nyithatnák újra az országot. Optimálisabb esetben Szlovákia egy hónapon belül megszabadulhat a betegség okozta korlátozásoktól.

Érdemes összehasonlítani, hogy míg Szlovákiában 1 millió lakosra 13 ezer teszt jut, addig Magyarországon csak 6700-6800 darab. Viszont itthon a hétfő reggeli tájékoztatások szerint további 83 fertőződött meg egy nap alatt, amivel már összesen 2583-ra emelkedett a regisztrált esetek száma. Már 280 áldozatot követelt itthon a járvány, 498-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Jelenleg 931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Itthon május elejére várják a járvány tetőzését.

Ukrajnában Közegészségügyi Központ április 27-i adatai szerint az országban 9009 koronavírus-fertőzött van. A betegségben 220-an vesztették életüket és 864-en gyógyultak fel a kórból. Az elmúlt nap során 392 új esetet regisztráltak. Kárpátalján a minisztérium adatai alapján jelenleg 375 beteget és 7 elhunytat tartanak számon - írja a Kárpát Info. A legoptimistább előrejelzés szerint Ukrajna legkorábban június elején nyitja meg határait, ami az ország nagy vendégmunkás-kibocsátása miatt komoly gazdasági károkat okoz majd, a járványügyi intézkedéseken is csak ekkor kezdhetnek lazítani.

​Vasárnap délig 24 óra alatt 401 új koronavírusos esetet jegyeztek Romániában, a nyilvántartott fertőzöttek száma 11036-ra emelkedett - közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs csoport (GCS) a Maszol.ro szerint. A halálos áldozatok száma 608, a gyógyultaké 3054. Jelenleg 236 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában közel 10 ezer tesztet végeztek. Románia területén jelenleg 11 775 személy van hatósági karanténban, 24 052-en pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt. Egyelőre még napról-napra nő az új fertőzések száma az országban, ami azt mutatja, hogy nem csillapodik a járvány.

Javaslatcsomagot fogalmazott meg a helyi oktatási minisztérium felé az iskolák újranyitásáról a bukaresti tanfelügyelőség. Az országos sajtóban megjelent dokumentum szerint a bukaresti tanfelügyelőség azt javasolja, a szükségállapot megszűnése utáni első két hétben csak a nyolcadikos és tizenkettedikes diákok járjanak be egy új órarend szerint, legfeljebb 15 fős csoportokban, a távolságtartással kapcsolatos szabályokat betartva. Ebben az időszakban kerülne sor egyebek mellett a félévi dolgozatok megírására, feleltetésekre, a tanulmányi helyzetek lezárására és a záróvizsgákra (képességvizsga és érettségi) való beiratkozásra.

Szerbiában tovább terjed a SARS-CoV-2 az ország idősek és felnőttkorúak otthonaiban, annak ellenére, hogy kezdettől fogva ezek és az egészségügyi intézmények tekintetében foganatosították a legszigorúbb óv- és korlátozó intézkedéseket. A munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium hivatalos kimutatása szerint szombattal bezárólag országszerte 30 idősek és felnőttkorúak otthonába jutott be a vírus, ezek lakói közül 531-en, alkalmazottjai közül pedig 131-en betegedtek meg. A kormány pedig továbbra is szigorú intézkedéseket hoz, hogy megfékezze a járvány terjedését: ezen a héten csütörtökön 18 órakor lép életbe a hétvégi kijárási tilalom és hétfőn, azaz május 4-én, 5 órakor ér véget. Az aktuális kormánydöntés értelmében a teljes vesztegzárba kényszerített idősek vasárnaptól mindennap 18 és 01 óra között tehetnek 60 perces sétát otthonuk közvetlen közelében - 600 méteres körzetében -, míg bevásárolni csütörtökön hajnali 4 és reggel 7 óra között mehetnek - írja a Magyar Szó.

Az országban a fertőzöttek száma a vasárnapi adatok szerint már 8042-re emelkedett, egy nap alatt 233 fertőzöttet szűrtek ki. Összesen 30-cal nőtt a gyógyultak száma, mostanra megközelíti az 1200-at. Eddig 156 életet követelt a Covid-19 betegség.

Sajátságos helyzetben van Horvátország: a járvány kezdete óta már 2030 pozitív diagnózist állítottak fel, vasárnap pedig újabb 14 embert szűrtek ki, viszont a gyógyultak aránya már 54 százaléka az összes esetnek, ami jóval gyorsabban növekszik, mint a halálozásoké, vagy az új fertőzéseké. Nem is meglepő, hogy a munkanélküliséget már komolyabb problémának tartják, mint magát a betegséget: összesen 158 ezer ember veszítette már el a munkáját - derül ki az Index.hr-ről.

Emiatt intenzíven dolgoznak az ország újranyitásán is, így hétfőtől a plázákban lévők kivételével minden kisbolt kinyithat, de szombati nyitvatartás szerint kell működniük, kötelező a távolságtartás a boltokban, limitált, hányan mehetnek be a helyiségekbe. Vasárnaponta pedig csak az élelmiszerboltok, drogériák és patikák lehetnek nyitva - írja a portál egy másik cikkében.

Szlovéniában vasárnap 624 embert vizsgáltak, és hat esetben megerősítették az új koronavírus jelenlétét. A hivatalos tájékoztatás szerint egy fertőzött ember meghalt. Összesen 49 607 tesztet végeztek el, és 1402 SARS-CoV-2. fertőzést regisztráltak. Vasárnap 80 embert kezeltek kórházban (ugyanannyit, mint szombaton). Intenzív kezelésre 22 betegnél volt szükség - írja a Delo.si. Szombatról vasárnapra még 15 új esetet regisztráltak, az elmúlt héten ez volt a legnagyobb érték, egyébkén 7-9 pozitív mintát találtak csak.

Az országban a betegek, gyanús esetek tesztelése mellett egy statisztikai jellegű, véletlenszerű mintavételi eljárás is zajlik. Naponta az egész ország összetételére reprezentatív csoportokon végeznek vizsgálatokat, ebből vasárnap 197 eljárást folytattak le, de egyetlen új beteget sem szűrtek ki, derül ki a Siol.net cikkéből. A csökkenő eset szám miatt egyre több szó esik az ország gazdaságának újranyitásáról.

Ausztria vasárnap ünnepelte a második köztársaság második világháború utáni megalapításának 75. évfordulóját, emiatt Sebastian Kurz kancellár tévébeszédet intézett az országhoz. "Tudom, hogy az elmúlt időszak minden volt csak nem könnyű. Fáj, ha nem láthatjuk a barátokat és a családtagjainkat, ebben a helyzetben nem igazán van hangulatunk ünnepelni" - kezdte beszédét a Krone Zeitung szerint, majd azzal folytatta, hogy nem ígérheti azt, hogy a következő hónapok könnyűek lesznek, de már látszik, hogy hamarosan visszanyerhetik a szabadságukat az osztrákok.

Optimizmusra már van ok az országban: napról-napra csökken az aktív esetek száma az országban. A portál összesítése szerint már csak 2363 fertőzöttet tartanak számon, miközben a járvány kezdete óta 15 188 esetben diagnosztizálták a betegséget. Gyógyultnak már 12 300 embert nyilvánítottak, míg összesen 542 emberéletet követelt a betegség. Vasárnap 24 óra alatt hatvan új esetet jelentettek, de közben 179 ember épült fel a kórból.

Az alábbi térképen a világ összes országában követheti a járvány alakulását: