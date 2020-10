Koronavírus: Donald Trump maszkban hagyta el a kórházat, de anélkül lépett be a Fehér Házba

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kora este elhagyta a Walter Reed katonai kórházat - jelentette a Fehér Ház és az amerikai média. Távozásakor maszkot viselt, ám beléptekor a Fehér Házba már nem.

A politikus helyi idő szerint 18 óra 30 perckor az elnöki helikopterbe szállva távozik a bethesdai kórházból, ahová péntek este vitték be, miután koronavírustesztje pozitív lett és be is lázasodott.

Kilépve a kórházból köszöntötte a kapunál összegyűlt híveit, valamint az újságírókat. "Nagyon köszönök mindenkinek mindent". Később a Twitteren arról írt, hogy hamarosan folytatja újraválasztási kampányát - írta az MTI.

Trump korábban szintén a Twitteren azt állította, hogy nagyszerűen érzi magát, jobban mint húsz éve. Egyúttal azt írta: "Ne féljetek a Covidtól! Ne hagyjátok, hogy az uralja életeteket!"

A vírus eddig már több mint 210 ezer amerikai halálát okozta.

Hétfőn délután az elnököt kezelő orvoscsoport sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Trump jól van, bár továbbra is gyógyszereket kap - a többi közt az ötödik adag Remdesivirt kedden -, de ezek nem igényelnek kórházi kezelést. Hétfőn este a first lady, Melania Trump - aki szintén elkapta a koronavírust - a Twitteren tudatta, hogy jól van, otthon pihen.

Donald Trump amerikai republikánus elnök alig hogy elhagyta a kórházat, máris tervezi a második elnökjelölti vitáját kihívójával, Joe Biden demokrata párti elnökjelölttel - tudatta Tim Murtaugh, Trump újraválasztási kampányának kommunikációs igazgatója hétfőn este. A második elnökjelölti vitát október 15-re tervezték, és a floridai Miamiban tartanák meg.

Biden Delaware-ban újságíróknak azt hangoztatta: hogy nincsenek ellenvetései az újabb elnökjelölti vitával kapcsolatban. "Ha a tudósok azt mondják, hogy a vita biztonságosan megrendezhető, és lesz lehetőség a szükséges távolság betartására a résztvevők között, akkor részemről rendben van" - fogalmazott a jelölt.

A két alelnökjelölt, a republikánus Mike Pence, jelenlegi alelnök és Kamala Harris, a demokraták alelnökjelöltje szerdán tartja első és egyetlen vitáját Salt Lake Cityben. Mind Pence, mind Harris vírustesztjei eddig negatívak voltak.