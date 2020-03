Koronavírus: ebben hisz Donald Trump

Hatásos lehet a koronavírus ellen egy régóta használt malária ellenes szer. A klorokint évek óta használják a hírhedt trópusi betegség legyűrésére, és most egy sor kórházban tesztelik világszerte

Egy malária ellenes gyógyszer, a bevetésével talán legyűrhető a koronavírus állítják amerikai kutatók. A The New York Times szerint ebbe a feltételezésbe kapaszkodott Trump elnök, amikor az állította: rendkívül ígéretesnek tűnik a vírus ellenszerének.

Ám a gyógyszer hatásossága még közel sem bizonyított. A klorokin és a hidroklorokin eddig egyedül és kizárólag a malária ellen bizonyult hatásosnak. A kutatók szerint az amúgy olcsó hatóanyag a koronavírus megelőzésére és kezelésére egyaránt alkalmas lehet. Ezt próbálják meg bizonyítani egy sor országban Franciaországtól Dél-Koreáig.

A klorokint néhány évvel ezelőtt a másik veszélyes járvány, az Ebola ellen is be szerették volna vetni, de ez esetben a hatás elmaradt. Most a szerrel az Egyesült Államok több egészségügyi intézményében és a Minnesota Universityben is kísérleteznek.

A szert az USA-ban nagy mennyiségben a Rising Pharmaneuticals, a generikus gyógyszereket előállító cég gyártja. Bár a termelést hetek óta növelik, mégis hiány van az amúgy nem drága és biztonságos - vagyis mellékhatások nélküli - szerből. A lap idézi a cég vezetőjét, Ira Boeringert aki szerint a klorokinnel több országban, így Kínában is kísérleteznek.

A Gilead cég által is gyártott szert Remdevisin néven is forgalmazzák az Egyesült Államokban, ugyanakkor a patinás gyártónak számító Bayer saját termékét nem forgalmazhatja ott. A német multi Resodin néven forgalmazott terméke ugyanis az amerikai gyógyszerfelügyeletet is ellátó FDA (Federal Drug Administration) hivatal engedélye nélkül nem teríthető az ottani gyógyszertárakban. A Bayer ezért a közelmúltban 3 millió tablettát adott át ingyenesen az amerikai kormánynak. A klorokin alapú gyógyszer egyébként cseppet sem újkeletű, szabadalmi bejegyzése 1934-ra datálható.