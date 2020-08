Koronavírus: egyre nagyobb feszültséget jelent az USA-ban a maszkviselés

Az elszaporodó incidensek nyomán az Egyesült Államok járványügyi központja (CDC) felülvizsgálta korábbi iránymutatását a beltéri maszkviselésről. Most már azt tanácsolják a kiskereskedelmi és éttermi dolgozóknak, hogyha találkoznak olyanokkal, akik nem hajlandók eltakarni az arcukat, hagyják rájuk. Inkább ezt, minthogy valakit agyonlőjenek.

Az Egyesült Államok járványügyi hatósága (CDC) a héten új iránymutatást adott ki az ország kiskereskedelmi és szolgáltatóipari dolgozói számára. Az USA-ban is a jól ismert előírások vannak érvényben a Covid-19 elleni védekezésben, mint amilyen a maszkviselés, a távolságtartás, és a létszámkorlátozás zárt terekben. Mostanra új instrukciókat is megfogalmazott a CDC, lévén egyre több az erőszakos cselekmény - írja a CNN.

Számos incidens jegyeztek fel az elmúlt hónapokban, ami lehetett kiabálás, szitkozódás, egészen a durva fizikai támadásokig. Pennsylvania államban letartóztattak egy férfit, miután vitába keveredett egy dohánybolti eladóval a maszkviselés miatt és lelőtte.

A nagy láncok a járvány terjedésével szigorú maszkviselési előírásokat vezettek be, az internetet több olyan videofelvétel is bejárta, amikor megtagadják a kiszolgálást olyan vevőktől, akik nem hajlandóak eleget tenni az előírásoknak. Szövetségi szintű szabályozás nincs, de 30 államban van helyi törvény, ami kötelezővé teszi a maszkviselést zárt térben.

Múlt hónapban több olyan nagy lánc, mint a Home Depot és a Walmart bejelentette, hogy enyhítenek és kiszolgálják a maszk nélkül bejövőket, a dolgozóiknak pedig készítettek egy forgatókönyvet, amivel udvariasan rávezethetik a tiltakozókat, hogy takarják el maguk és mások védelme érdekében az arcukat.

Az Egyesült Államokban a hanyagságon túl politikai színezete is van a maszkviselésnek. A rögzített vitás helyzetekben is rendre alkotmányos jogaik korlátozásról papolnak a maszkviselést elutasítók, megint mások háttérhatalmi összeesküvésnek vélik az egész Covid-történetet, ami így nem is létezik, és indokolatlan védekezni ellene.

Érthető a hatóságok aggodalma az esetleges elharapódzó erőszak miatt, lévén messze még a járvány vége. Anthony Fauci, az USA legismertebb járványügyi szakértője épp amiatt figyelmeztetett, hogy nem szabad elsietni a különböző kísérleti vakcinák piacra dobásást, hiába tud felmutatni ígéretes kezdeti eredményeket több gyógyszergyártó.

Tovább fokozza az indulatokat, hogy hamarosan választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ahol jelenleg is számos helyen zajlanak erőszakos tüntetések. Felmerült az is, hogy Donald Trump elnök a jobb választási esélyei miatt utasítja az egészségügyi hatóságokat, hogy gyorsítsák fel az engedélyezési folyamatot, hogy már egy jóváhagyott vakcinát tudjon a novemberi szavazás előtt bemutatni a nyilvánosságnak.