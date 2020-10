Koronavírus: életveszélyes emberkísérlet Szerbiában

Szerbiában nem állítanak le egy dél-koreai tulajdonban lévő üzemet, amelyben több tucat koronavírus-fertőzöttek találtak. A cég már tavasszal is kihúzta a cipőből a szakszervezeteket.

Több mint 60 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak a dél-koreai Yura alkatrészgyár nisi üzemében, ám a gyár mégis tovább működik - írta a vajdasági Szabad Magyar Szó. Milorad Jerkan, a nisi egészségház igazgatója azt mondta, a gyárban egyelőre tovább folyik a termelés.

Nem mondanám, hogy gócpontról van szó. Egy hónap alatt 65 fertőzöttet tatláltak A polgármester rendkívüli ülést hívott össze, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket - mondta Jerkan, aki arról is beszélt, hogy az ilyen kollektívákban specifikusak a vírus terjedésének feltételei, és senki sem tudhatja, ki az vírushordozó. Nis egy stabil város, a Yura munkásai tovább dolgozhatnak, a gyárban megpróbálunk mindenkit tesztelni, biztosan nem kell bezárni az üzemet, egyelőre ez a helyzet - mondta Jerkan.

Ez a vállalat már a járvány tavaszi hulláma idején is botrányba keveredett. A Szerbiai Sloga Egyesült Szakszervezet akkor azt követelte, hogy a dél-koreai Yura vállalat tevékenységét tiltsák be, a céget zavarják el Szerbiából, mivel annak nisi üzemében azt tervezik, hogy április 24-én újraindítják a termelést, ami szemben áll nisi rendkívüli helyzetek törzskarának döntésével, valamint a járványügyi szakemberek részéről, a szerb kormány válságstábja által kiadott ajánlásokkal is.