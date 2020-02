Koronavírus: elképesztő történetek a fertőzés kezeléséről

Ahogy egyre több országban megjelenik a Covid-19 koronavírus, a hatóságoknak is egyre nehezebb a dolguk. Mára is jutottak megdöbbentő esetek.

Betegnek érezte magát, beült egy taxiba, majd besétált egy dél-londoni kórházba egy nő, aki attól tartott, hogy az új koronavírus tüneteit észlelte magán. A kórházban őt fogadó két egészségügyi dolgozót hazaküldték és "parancsba" adták nekik, hogy zárják el magukat - írja az Infostart.

Az elővigyázatosság indokolt volt, mert a nőnél pozitív lett a teszt. A kínai állampolgárként emlegetett beteget átvitték a brit egészségügyi szolgálat egyik fertőzésekkel foglalkozó kórházába.

Az Uber-sofőr számláját felfüggesztette a cég, így ő nem taxizhat velük - arról nem érkezett hír, hogy a vállalatot érdekelte-e, fertőzött-e az illető.

A nő nem követte az ajánlásokat, nem hívta fel az orvosát és nem kért mentőt, hanem maga ment be a kórházba. Kérdés, hogy az erről szóló üzenet mennyire jutott el a közvéleményhez.

Hongkongban csaknem 1,5 millióan álltak sorban online a Watsons gyógyszertárlánc készlethiányban lévő szájmaszkjaiért. Összesen 30 ezer embernek sikerült szert tennie maszkra zárás előtt, a Watsons honlapjához pedig hosszas várakozás után lehetett csak hozzáférni - írja az MTI nyomán a Világgazdaság.

Carrie Lam hongkongi kormányzó 4,7 milliárd hongkongi dollárt (188 milliárd hongkongi forintot) ígért pénteken a város kórházi hatóságának a koronavírus elleni küzdelemhez.

Eközben Vietnám bejelentette, hogy több mint ötezer kínai dolgozót tart megfigyelés alatt, akik a holdújévet követően tértek vissza a délkelet-ázsiai országba. A vietnámi hatóságok csütörtökön karantén alá vontak egy 10 ezer fős vidéki települést Hanoi közelében, attól tartva, hogy a koronavírus átterjedhet a fővárosra. Az országban eddig tizenhat ember fertőződött meg a kórokozóval.

A legrosszabbul azonban kétségtelenül egy Kínából hazatérő észak-koreai férfi járt. A 24.hu helyi források alapján arról számolt be, hogy letartóztattak, majd agyon is lőttek a kereskedelmi tisztségviselőt, aki a kötelező karantént figyelmen kívül hagyva elment egy közfürdőbe. A férfit 14 napig tartó karanténba helyezték, miután visszaérkezett Észak-Koreába kínai utazásáról, és az ország lakosainak veszélybe hozása miatt azonnal ki is végezték.

Közben az észak-koreai nemzetbiztonsági ügynökség egyik tisztjét egy farmra száműzték kényszermunkára, miután kiderült, hogy megpróbálta eltitkolni, hogy Kínában járt. Szakértők közben arra figyelmeztetnek, hogy a világ egyik legszegényebb országának számító Észak-Korea egészségügyi rendszere nincs felkészülve egy esetleges járvány megfékezésére.

Itt kaphat információt Magyarországon:

Ha kérdése van a koronavírussal (Covid-2019) kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk itt és itt érhetők el. Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy csak akkor hívják a zöldszámokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre.