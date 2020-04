Koronavírus: Európa felülkerekedik a járványon, de új gócpontok alakultak ki

Az Egyesült Államokban és Törökországban a legdinamikusabb a járvány terjedése a világon, miközben a korábbi válságországok - Olaszország és Spanyolország - kifelé tarthat a koronavírus kitöréséből. Jó hírek jöttek Magyarország környékéről is: a sokkal intenzívebben tesztelő Szlovákok és Szlovénok is kevés új esetet rögzítettek, az európai válság egyik kiinduló pontjában, Ausztriában is jelentősen javult a helyzet. Németország már lépdel a lazítás felé, de elmarad az Oktoberfest, míg Franciaország kórházi terheltsége csökkent. Körkép a járványról a világban.

Világszerte már alig marad el a 2,5 milliótól a koronavírus-fertőzöttek száma, a halottaké pedig meghaladja már a 170 ezer főt. De jó hír, hogy az új fertőzöttek száma csak 47 ezerrel nőtt, ami azt mutatja, hogy nincs kiugró növekedés már a járvány terjedésében. Alapvetően az is optimizmusra adhat okot, hogy az Egyesült Államokban nőtt leginkább a Covid-19 penetrációja: egy nap alatt 27 ezer új fertőzöttet találtak, ami megint csak a világ új eseteinek 57 százaléka. Ha az USA-t kivonjuk a képletből, akkor a 20 ezer új fertőzött elmarad attól a 25 369-as számtól, ahányan felépültek a világ más tájain. Az aktív esetek száma az Egyesült Államok nélkül így csökkent volna.

Ebben a legnagyobb szerepe annak van, hogy az európai járványgócokban már javul a helyzet, ha a trendek nem is fordultak meg teljesen, de platóhoz érhettek az epidemiológiai görbék: Spanyolországban már kevesebb mint 400 halottat jelentettek egyetlen nap alatt, Olaszországban csökkenőben az aktív esetek száma is, Franciaországban pedig egyre kevesebb embert kórházban kezelni. Visszaesés látszik Ausztriában is, Németországban pedig továbbra is zajlik a tömeges tesztelés.

Ugyanakkor a szakemberek világszerte óva intenek mindenkit attól, hogy a járványhelyzet végét vizionálja. Franciaországban egy tanulmány például azzal számol, hogy május közepére a lakosság 5,7 százaléka, mintegy 3,7 millió ember fertőződhet meg. Ezért is javasolják, hogy az államok vezetői ne hurráoptimista hangulatban kezdjék meg a karanténszabályok lazítását - derül ki a Le Monde összefoglalójából.

De azt a France24 mindenképpen pozitív hírnek állítja be, hogy ugyan már 20 ezer fölé nőtt a halálos áldozatok száma a kitörés helyi kezdete óta, és hétfőn 547 ember halt meg a kórházakban és idősotthonokban, ami enyhe emelkedés az elmúlt napokhoz képest, de ahhoz képest, hogy április 8-án még 7148 ember volt intenzívosztályon, most már csak 5638 ember tünetei ilyen súlyosak. Mostanra a helyzet is kezelhetővé vált a kórházakban, mert a TGV szupervonatokkal szétosztották a betegeket az ország kórházaiban, tehermentesítve a leginkább fertőzött Ile-de-France régiót és Párizst.

A két megviselt ország helyzete javul

Spanyolország már csak 399 halálesetet regisztrált hétfőn, ennél kevesebb áldozatot pedig legutóbb március 22-én követelt csak a járvány. Egy hónapja nem láttak olyan kevés új fertőzést sem, mint az előző nap: összesen 4266 esetben diagnosztizálták a kórt, ami erős visszaesés a múlt hétfőhöz képest. Az El País összefoglalója szerint már több mint 80 ezer felépült az összes 200 210 betegből. A hétvégi adatokban sem volt akkora elmaradás, mint amekkorát vártak, lévén szombat-vasárnap hagyományosan rosszabb az adatszolgáltatás a járványban.

Laposodik a járványgörbe Olaszországban, amely Európa első valódi gócpontja volt. Az elmúlt nap 2256 új fertőzést azonosítottak az országban, így a Covid-19 betegséget elkapók száma 181 fölé emelkedett a járvány kezdete óta. A Corriere della Sera összefoglalója alapján a halálozások száma ismét 500 alatt maradt, összesen 454 áldozatot követelt a betegség hétfőn, így harmadik napja csökkenőben van ez a trend. Egyre többen épülnek fel a koronavírusból: további 1822 ember mondhatja el, hogy túl van a veszélyen. A kormány tervei szerint már májusban elkezdhetik újranyitni Észak-Olaszországot, fokozatosan lazítanak addig is a korlátozásokon, gyárak kezdhetik újra a működésüket különleges engedélyekkel.

Németországban egyelőre még mindig működik a tömeges tesztelés, mert a tünetmentes megbetegedések kiszűrésével jelentősen lassították a súlyos esetek számának növekedését. Nem is igazán foglalkoznak azzal az országban, hogy 1785 új fertőzöttet találtak, ami kéthetes távlatban a legmagasabb napon belüli növekedés, mivel a járvány eleje óta diagnosztizált 143 457 betegből 87 500-at már biztosan gyógyultnak nyilvánítottak. Hétfőn a halálozások száma 194-gyel emelkedett, már eléri a 4600-at. Angela Merkel kancellár ezért már arról beszéltek, hogy fokozatosan, kellő elővigyázatosság mellett, de folytatják az ország újranyitását. Az óvatosságukat mutatja, hogy az idei Oktoberfestet például már biztosan nem tartják meg, és a tömegrendezvények megtartását is erősen korlátozzák még a következő hónapokban, ahogy arról a FAZ is beszámol.

Még nehéz napok várnak az USA-ra, a törökök robbanás előtt

Miközben minden jel arra utal, hogy a kitörés csak most válik igazán intenzívvé Törökországban, Recep Tayyip Erdogan elnök hallani sem akar arról, hogy korlátozzák a gazdaság működését. egyetlen nap alatt 3220 esetet azonosítottak, ami százalékosan nézve az Egyesült Államokban látottnál is intenzívebb helyzetet jelez. Az aktív esetekről azt mondják, hogy 75 410 fő nem gyógyult még ki a betegségből, az összes felépült beteg száma egyelőre 13 430. A járvány eleje óta 90 980 esetet azonosítottak - derül ki a CNN Türk táblázatából.

A nemzetközi sajtó és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy véli, hogy ezekben az adatokban meg sem lehet bízni, sokkal magasabb lehet a tényleges szám. Erdogan talán ennek hatására döntött arról, hogy csütörtöktől 4 napos teljes kijárási tilalmat vezetnek be. Ebben benne van a péntekkel kezdődő hétvége is, valamint nemzeti ünnep miatt amúgy is munkaszüneti nap lenne csütörtökön, tehát összesen egy munkanap marad majd ki - írja a Reuters.

Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök egyre inkább követeli, hogy újrainduljon az ország gazdasága, amitől a szakértők erősen intik: az országban messze nincs elegendő teszt ahhoz, hogy Németországhoz hasonlóan már a korai, vagy enyhe fertőzéseket is kiszűrhessék, enélkül viszont félő, hogy csak gyorsulna a járvány terjedése - írja a CNBC folyamatosan frissülő beszámolójában.

A leginkább sújtott New York államban 478 haláleset történt 24 óra alatt vasárnap - ami a legfrissebb rendelkezésre álló adat az államból. Ez Andrew Cuomo kormányzó szerint még mindig borzalmasan magas, pedig a hét elején még 800 ember halt bele a betegségbe. Újabb 1380 embernél mutatták ki a fertőzést. Az Egyesült Államokban összesen 759 700 fertőzöttet találtak hétfő estig, közülük már 40 683 ember belehalt a Covid-19 betegségbe a CNBC szerint.

A Kárpát-medencében vannak biztató jelek

Magyarországon kedd reggelre újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 2098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 krónikus beteg. Ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Jóval kevesebb fertőzöttet találtak Szlovákiában hétfőn: összesen 12 új esetet regisztráltak, a járvány kezdete óta pedig csak 1173 embernél találták meg a koronavírust. Az összes elvégzett teszt száma lakosságarányosan majdnem kétszer akkora, mint Magyarországon, mert északi szomszédunk már 47 ezer mintát ellenőrzött, míg itthon 50 ezernél valamivel többet csak. Szlovákiában már napok óta a szegény- és romatelepeket ellenőrzi a hadsereg, hogy elejét vegyék annak, hogy az orvosokhoz kevésbé forduló, leszakadt társadalmi csoportoktól induljon újra majd a járvány, de egyelőre itt is kevés az új eset - olvasható a Pravda napi beszámolójában.

A Kyiv Post pedig arról ír, hogy Ukrajnában már 6125 embernél diagnosztizálták a Covid-19 betegségét, közülük 161 fő meghalt. Az ország vezetése ezért arról dönthet, hogy május 12-ig meghosszabbítják a karantén kapcsán bevezetett intézkedéseket.

Romániában 8936-ra nőtt eddig a Covid-19 vírussal fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma elérte a 478-at. De napok óta először esett 200 alá (összesen 190 darab pozitív diagnózist állítottak fel hétfőn) az új esetek száma. Jelenleg 261 beteget ápolnak intenzív osztályon - derül ki a Maszol.ro portálról. A szakhatóságok viszont jelezték, hogy szó sincs a korlátozások csillapításáról egyelőre. Jelenleg május 16-ig hatályosak a kijárási korlátozások.

Szerbiában április 20-án 15 óráig Szerbiában összesen 6630 a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 3111 fő vérmintáját vizsgálták ki, 312 személynél mutatták ki a Sars-Cov-2 vírus jelenlétét. A Torlak Virológiai Intézet ellenőrzése alatt eddig összesen 41 ezer 812 vérmintát elemeztek ki. Három beteg hunyt el az elmúlt nap folyamán, két férfi és egy nő. Ezzel 125-re emelkedett azok száma, akik belehaltak a fertőzés szövődményeibe - adta hírül a Magyar Szó.

Horvátországban már csak 10 új fertőzöttet azonosítottak hétfőn, miközben senki sem halt meg, ez alig a negyede a vasárnapi 39 fős új esetszámnak. A munkanélküliség viszont tovább emelkedett, már legalább 156 ezren veszítették el állásukat. A nyugat-balkáni ország folyamatosan lazít, de ez leginkább az utazási korlátozásokat érinti, így most már egyre több megye között lehet utazni külön engedély nélkül. Az Index.hr összefoglalója szerint a turizmustól erősen függő gazdaság biztosan jelentős recesszióba keveredik idén a járvány miatt, a kormány fontolgatja, hogyan tudnák segíteni a területet.

Már egyre inkább úgy fest, hogy Szlovénia túl van a járványon, amit erősít, hogy a 2,2 milliós országban már összesen 42 976, ebből 1 174 tesztet végeztek el hétfőn, de most csak kilenc esetben találtak a SARS-CoV-2. vírussal fertőzött beteget. Így alig nőtt az összes esetszám, ami jelenleg 1 344 főt jelent. Enyhén csökkent a lélegeztetőgépen lévő betegek száma is, alig 25-en igényelnek mesterséges respirációt - írja a Siol.net. Négyen viszont belehaltak a fertőzésbe a kormányzat tájékoztatása szerint.

Ausztria is kifelé tart a járványból, hiszen már közel 11 000 ember legyőzte a koronavírus-fertőzést és ismét egészségesnek tekinthető - mutatják a kedden közzétett adatok, melyeket a Krone Zeitung elemzett. Kedden 10 óráig 3411 aktív fertőzést tartottak számon, közülük 756 főt kezelnek kórházban. Nem fordult meg az elmúlt napok tendenciája, eddig összesen 14 873 ember tesztelése volt pozitív a vírusra, de hétfőn már csak 46 új diagnózist állítottak fel.

Az alábbi térképen követheti a betegség terjedését: