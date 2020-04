Koronavírus: Európában eljöhetett a várva várt fordulat

Világszerte már majdnem 2,5 millió ember fertőzödött meg az új koronavírussal a járvány kezdete óta, de már a korábbi nagy gócokban - Spanyolországban és Olaszországban - már csökkenő trendekről beszélnek. Magyarországon még felfutó szakaszban van a járvány, de a térségben Ausztria és Szlovénia is túl lehet már a nehezén.

A Covid-19 betegség járványának januári kezdete óta 2 404 249 embert fertőzött meg, közülük pedig 165 ezer ember már belehalt a fertőzésbe a hivatalos adatok szerint. Az aktív esetek száma jelenleg meghaladja az 1,6 millió főt, és naponta nagyjából 40-50 ezer fővel nő az új megbetegedések száma, a folyamattal párhuzamosan gyorsan nő a gyógyultak aránya is: mostanra már majd' 625 ezer emberre mondják, hogy felépült, vasárnap pedig már közel 30 ezer főről állapították meg, hogy átesett a betegségen, miközben a múlt hét elején még 20-22 ezres növekedés volt naponta.

A hivatalos adatoknál a szakértők szerint jóval több fertőzött lehet a világban, általában azt mondják, hogy tízszerese a valódi szám a teszteken megfogott fertőzésekének. Az adatrögzítés pedig sok országban bizonytalan, nehezen megoldható - például Afrika nagy részén -, valamint felmerül, hogy sok rezsim kozmetikázza a tényleges számokat.

Utóbbi elméletet táplálja az, hogy Kína hirtelen hozzáadott 1 293 halálos áldozatot az eddigi statisztikáikhoz a hétvégén. Az érvelésük alapján erre azért került sor, mert Vuhanban, mikor a járvány a legintenzívebb volt, a kórházak rosszul kezelték az adatokat, és mostanra derült ki, hogy sokak eddig nem kerültek be a hivatalos adatokba. Kínában így összesen 4 632 ember életét vette el a SARS-CoV-2. vírus. Ahogy arra az Asia Times cikkében kitér, egyre többen gondolják úgy, hogy sokkal több lehet a halottak tényleges száma és bírálják Kínát a titkolózás miatt, melyet a betegség elleni küzdelem elején tanúsított.

Most a leggyorsabban az Egyesült Államokban nő a megbetegedések száma: már több mint 770 000 esetben diagnosztizálták a betegséget, egy nap alatt majdnem 26 ezer új fertőzöttet azonosítottak. Hogy érződjön mennyire súlyos a járványhelyzet az USA-ban, jól mutatja, hogy az amerikaiknál találták meg a világ új fertőzöttjeinek közel 58 százalékát.

Ha az Egyesült Államok adatait nem számítják a többihez, akkor vasárnap többen gyógyultak meg a világ más tájain, mint ahányan elkapták a Covid-19-et.

Viszont az USA-ban is vannak örömteli hírek, mivel a leginkább sújtott New York államban enyhén csökkent az elhalálozások száma az előző hétvégéhez viszonyítva. Andrew Cuomo kormányzó pedig bejelentette, hogy átfogó antitestes ellenőrzésbe kezdenek, hogy meglássák, hányan eshettek át ténylegesen a betegségen - derül ki a CBS News hírfolyamából.



AFP/Getty Images North America Egy amerikai férfi egy mintavételi sátor előtt.

Mintha Nyugat-Európa eredményes lenne

Németország saját utat járt a koronavírus-járvány kezelésében, amelynek lényege az volt, hogy tömeges tesztelésbe kezdtek és megpróbáltak minél több fertőző embert kiszűrni, hogy így lassítsák a járvány terjedését. Ez pedig odavezetett, hogy ugyan 145 794 megbetegedést diagnosztizáltak vasárnap estig, amivel a világon itt van az ötödik legtöbb fertőzött, de valójában tömegesen mutatták ki a betegséget olyanoknál is, akik nem is produkáltak komolyabb tüneteket.

Ennek köszönhetően az országban jóval több a gyógyult (87 500 fő), mint az éppen betegként nyilvántartott ember (53 646). A halálozások száma is relatív alacsony: eddig 4648 ember esett áldozatul a koronavírusnak - olvasható ki a FAZ statisztikáiból.

Más a helyzet a szomszédos Franciaországban, ahol eleinte a szokásos módon, az erős tüneteket mutatóknál indult meg a tesztelés, viszont más országokhoz képest hamar döntöttek a járványügyi korlátozások bevezetéséről. Vasárnap már úgy tűnt, hogy ez a módszer is hatásos lehetett: mindössze 395 új halálesetet jelentettek az országból, ami március 23. óta a legkisebb szám, de már a múlt héten folyamatosan csökkent az új áldozatok napi száma.



Getty Images Kijárási korlátozások Párizsban: pár ember lézeng csak az Eiffel-toronynál.

A helyzet annyira biztatónak tűnik az országban, hogy Edouard Philippe miniszterelnöknek külön sajtótájékoztatót kellett tartania a France24 szerint, amelyen arról beszélt, hogy bármennyire is jók ezek a hírek, senki se próbálja meg a karantén intézkedéseket elhagyni. Franciaországban van a hatodik legtöbb fertőzött a világon, de a járvány leginkább Párizsra és környékére, az Ile-de-France régióra koncentrálódik. Az országban eddig112 606 esetben diagnosztizálták a Covid-19-et, viszont az aktív esetek száma csak 56 310. Gyorsabban nő naponta már a gyógyultak száma, mint a halálos eseteké.

Olaszország az elején leginkább sehogyan sem kezelte a járványt, aztán viszont teljes kijárási tilalomba kényszerült, de most már talán túl lehet a nehezén. Vasárnap már második napja ötszáz alá esett az új halálos áldozatok száma, de a teljes szám már így is 23 660-ra emelkedett. Viszont újonnan is csak 486 beteget azonosítottak vasárnapra az il Messagero szerint, ami jelentős visszaesés ahhoz képest, hogy egy nappal korábban még 800-nál is több beteget diagnosztizáltak. Már a 47 ezer főt is meghaladja a gyógyultak száma, miközben az aktív eseteké 108 ezren áll. Összesen 180 ezer fertőzöttet találtak eddig Olaszországban.

A helyzet javulása miatt már elindult a tervezgetés, hogyan nyitják újra az országot: május 4-én egyes iskolák, valamint új boltok is kinyithatnak, lazítanak a kijárási korlátozásokon is északon.



Getty Images Csökkent a nyomás az olasz egészségügyi ellátórendszeren.

Hasonlóan jó hírek érkeztek Spanyolországból is, amely a világ második legfertőzöttebb országa a hivatalos adatok szerint. Vasárnap már mindössze csak 410 ember halt meg, ami egy hónapja a legalacsonyabb szám. Szombaton még 565 megerősített haláleset történt a betegség miatt. Az összes áldozat száma sajnos megközelíti a 20 500-at a járvány kezdete óta. Viszont vasárnapra a gyógyultak száma 77 357-re nőtt, ami jelentős növekedést jelent, ahogy az is örömteli, hogy csak 4 218 új megbetegedést rögzítettek, ami már csak 2,2 százalékos növekedés az előző napi 3 százalékhoz képest. A helyzet miatt április 27-én - az El País szerint - a kormány egyeztetéseket kezd a járványügyi intézkedések lazításáról.

Magyarország szomszédságában is van jó hír

Eközben Magyarországon újabb 68 embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, ezzel 1984 főre nőtt a beazonosított betegek száma. Elhunyt 10 ember, amellyel számuk 199-re nőtt. A hivatalos tájékoztatás szerint 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen.



AFP/Pool Járványügyi mintavételre tartó magyar mentő.

Hétfő reggelre jelentősen javult a helyzet Ausztriában is a der Standard szerint: az eddig összesen diagnosztizált 14 710 Covid-19 beteg közül már 10 501 embert tartanak nyilván gyógyultként, ami 2,5-szerese az aktív esetekének. Még 3760 fertőzöttet tartanak nyilván. A halálos áldozatok száma mindössze 452 fő, pedig az országban alakult ki az egyik gócpont, ahonnan Európa más részeire gyorsan átterjedt a betegség. Nem meglepő, hogy már a bécsi kormány is az ország újranyitását készíti elő, hétfőtől kiszélesítve a nyitvatartást új bolttípusokra is.

Szlovákiában még mindig úgy számolnak, hogy lassú felfutása van a járványnak úgy, hogy vasárnap újabb 72 fertőzöttet találtak, így a kitörés kezdete óta már 1161 esetben azonosították a betegséget. Viszont északi szomszédunkban nem állnak le a tömeges teszteléssel, már 44 276 mintát vettek le. A halálozási adatok pedig alacsonyak, bár vasárnap újabb beteg hunyt el, de az összes áldozat száma még mindig csak 11 fő - derül ki a Pravda.sk összefoglalójából.

A szlovák hatóságok jelenleg a szegény- és romatelepeket tesztelik intenzíven, mert itt a látencia nagyobbnak tűnik, és a szűréssel akarják elejét venni, hogy innen újraindulhasson a járvány. Az új esetek nagy részénél sem tapasztaltak komoly tüneteket.



Getty Images Egy katona egy szlovákiai roma férfitől vesz mintát.

Ukrajnában viszont még nincsenek túl a járvány nehezén: hétfő reggelig 5710 megbetegedést regisztráltak, már 151 ember életét követelte a kitörés. Az országban minden ötödik fertőzött egészségügyi dolgozó (1074 fő) - írja a Kyiv Post. Egy nap alatt 261 új megbetegedést azonosítottak.

A halálos áldozatok száma 451-re nőtt Romániában hétfőre, vasárnapi adatok szerint egy nap alatt 328 új koronavírusos esetet jegyeztek fel. A nyilvántartott fertőzöttek száma 8746-ra emelkedett - írja a Maszol.ro portál. Az egészségügyi miniszter, Nelu Tataru vasárnap ettől még arról beszélt, hogy ugyan jelenleg is növekedőben van a koronavírus-fertőzések száma Romániában, azonban "ez a növekedés lassú".

Szerbiáról a Magyar Szó azt közölte, vasárnapig 24 óra alatt öt személy vesztette életét Covid-19 fertőzés következtében, így a járvány kezdete óta 122 beteg hunyt el országunkban. Újabb fertőzéseket is regisztráltak, tegnap délután három óra óta 2673 személyt teszteltek, akik közül 324-nél mutatták ki a vírus jelenlétét. Az eddigiekben összesen 38701 személyt vizsgáltak ki országunkban: jelenleg 6318 fertőzöttet tartanak nyilván. A betegek közül 3900-an kórházi kezelésre szorultak, lélegeztetőgépen 120-an vannak. A járvány kitörése óta 753 személy gyógyult ki a fertőzésből.

Ismét nőtt vasárnap az őj megbetegedések száma Horvátországban, viszont 39 főnél mutatták ki a Covid-19-et, amivel már 1871-re emelkedett az összes fertőzött száma. Viszont gyorsabban nő a gyógyultaké: már 709 fő épült fel a betegségből, vasárnap újabb 94 embert nyilvánítottak egészségesnek - derül ki az Index.hr összefoglalójából.

Bár a szakértők szerint összességében javul a helyzet a balkáni országban, május 18-ig meghosszabbították a korlátozások egy részét: addig nem lehet tömegrendezvényeket tartani, korlátozzák, hány fő lehet a temetéseken, esküvőkön, zárva maradnak a játszóterek, valamint elmaradnak a sportesemények is. De a tartományok közötti mozgást egyre inkább lazítják: már különleges engedélyek nélkül lehet mozogni a legtöbb megyében - írja a portál.

Szlovénia átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban hétfőtől, hogy világosabb képet kapjon a járvány kiterjedéséről és a Covid-19 megbetegedések valós számáról. Szombatról vasárnapra 13-mal, 1330-ra emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, négy újabb beteg hunyt el, ezzel 74-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 41 265 koronavírustesztet végeztek, a diagnosztizált betegek közül 26-ot ápolnak intenzív osztályon - derül ki a Delo.si cikkéből.

A járvány terjedését ezen a folyamatosan frissülő térképen követheti: