Koronavírus: Franciaországban javul a helyzet, de jönnek még nehéz napok

Javul a koronavírus-járvány miatti helyzet azokban a francia nagyvárosokban, ahol október közepén éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, de a vírus továbbra is terjed az egész országban, és a második hullám országos tetőzése még csak most következik - mondta Jérome Salomon járványügyi igazgató hétfő este párizsi sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

"Érzékeny, lényeges pillanathoz értünk. Látjuk, hogy az erőfeszítéseink gyümölcsöznek. Minél jobban betartjuk a karantént, annál hamarabb könnyíthetünk a jelenlegi szigorításokon" - jelezte a kormányzati szakember. Hozzátette, hogy a tetőzését még nem érte el a második hullám, de a vírus terjedése lassult, elsősorban azokban a nagyvárosokban, ahol az országos karantént megelőzően már voltak kijárási korlátozások.

Október 17-én kilenc francia nagyvárosban, mintegy 20 millió ember számára lépett életbe az éjszakai kijárási tilalom, amelyet egy héttel később a lakosság több mint kétharmadára kiterjesztett a kormány, majd a járvány fokozódó terjedése miatt október 30-tól általános karantént léptetett életbe, mindenkire vonatkozó lakhelyelhagyási tilalommal.

A reprodukciós ráta 1,19

A járványügyi igazgató szerint a kilenc nagyvárosban már elkezdett javulni a helyzet, de a második hullám az ország egész területén terjed, jóllehet a reprodukciós ráta 1,19-re csökkent, és a pozitív tesztek aránya 19,8 százalékra esett vissza 20,8-ról.

Martin Hirsch, a párizsi közkórházak igazgatója a France Inter közrádióban megerősítette, hogy a Párizs környéki Ile-de-France régióban megkezdődött a járványhelyzet javulása: az elmúlt 3-4 napban naponta már csak nyolcvan súlyos beteg került intenzív osztályra, míg egy héttel ezelőtt ez a szám átlagosan 110 volt.

A párizsi kórházakba jelenleg átlagosan naponta négyszáz fertőzöttet vesznek fel, míg egy héttel ezelőtt még legalább ötszázat.

A következő napok még nehéznek ígérkeznek

A szakember ugyanakkor nagyon óvatosan fogalmazott, miután szeptember végén is érzékelhető volt már lassulás a járvány terjedésében, majd októberben ismét gyorsulás volt megfigyelhető. Martin Hirsch is úgy vélte, hogy országos szinten a tetőzés még csak most következik, ezért a következő napok még nehéznek ígérkeznek a kórházaknak.

Párizsban azonban nem túlterheltek az intézmények, és tudnak átvenni betegeket a déli Provence-Alpes-Cote d'Azur és az ország középső részén található Auvergne-Rhone-Alpes régiókból, ahol súlyosabb a helyzet.

A kormány a hét második felére várja az országos tetőzést, a karantén december 1-jéig van érvényben.

Az elmúlt 24 órában a kórházakban 551-en vesztették életüket, és ezzel 40 987-ra emelkedett a Covid-19 fertőzésben elhunytak száma. A második hullámban eddig ez a legmagasabb napi halálozási szám, a rekord az első hullám idején április 6-án egy nap alatt 613 haláleset volt a kórházakban.

A fertőzöttek száma vasárnap óta 20 155-tel emelkedett, a járvány kezdete óta 1 millió 807 ezer 479 fertőzöttet regisztráltak. A napi esetszám rekordja pénteken több mint 60 ezer volt.

31 ezer betegből 4700 beteget intenzíven kezelnek

Kórházban jelenleg 31 125 fertőzöttet ápolnak, akik közül 4690-en vannak intenzív osztályokon, ami 163-mal több, mint vasárnap.

Franciaország a második hullám elején 5200 intenzív ággyal rendelkezett, amelyet fokozatosan kibővítettek 6400-ra, ami tovább növelhető 7500-ra. Amennyiben kizárólag koronavírusos betegek ellátásra állna át a francia egészségügy, 10 500 súlyos beteget is tudnak fogadni az intenzív osztályok.

A jegybank hétfőn jelezte, hogy a karantén a francia GDP 12 százalékos visszaesését fogja eredményezni a normálisnak tekinthető termeléshez képest. Az éves recessziót 9 és 10 százalék közé prognosztizálja a jegybank.