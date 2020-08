Koronavírus: gyorsan terjed a járvány

Már 23 901 014 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 819 554, a gyógyultaké pedig 15 580 538 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli összesítése szerint. Közben Csehországban, Boszniában és Ukrajnában is gyorsan nő a fertőzöttek száma - írja az MTI.

Egy nappal korábban 23 655 518 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 813 257, a gyógyultaké pedig 15 340 424 volt. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek - írja az MTI.

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 5 779 028 fertőzött volt eddig, 178 518-an haltak meg és 2 053 699-en gyógyultak meg.

sújtja leginkább, ahol 5 779 028 fertőzött volt eddig, 178 518-an haltak meg és 2 053 699-en gyógyultak meg. Brazíliában 3 669 995 fertőzöttről, 116 580 halálos áldozatról és 3 032 551 gyógyultról tudni.

3 669 995 fertőzöttről, 116 580 halálos áldozatról és 3 032 551 gyógyultról tudni. Indiában 3 234 474 fertőzöttet, 59 449 halálos áldozatot és 2 467 758 gyógyultat jegyeztek fel.

3 234 474 fertőzöttet, 59 449 halálos áldozatot és 2 467 758 gyógyultat jegyeztek fel. Oroszországban 963 655-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 16 524, a gyógyultaké pedig 777 960-ra emelkedett.

963 655-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 16 524, a gyógyultaké pedig 777 960-ra emelkedett. A Dél-afrikai Köztársaságban 613 017 fertőzöttről, 13 308 halottról és 520 381 gyógyultról tudnak a hatóságok.

613 017 fertőzöttről, 13 308 halottról és 520 381 gyógyultról tudnak a hatóságok. Mexikóban 568 621 embert fertőzött meg a koronavírus, 61 450-en haltak meg, a gyógyultak száma pedig 469 206.

568 621 embert fertőzött meg a koronavírus, 61 450-en haltak meg, a gyógyultak száma pedig 469 206. Spanyolországban 412 553 fertőzöttet, 28 924 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

412 553 fertőzöttet, 28 924 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 329 821, és 41 535 ember halt meg a betegségben.

a fertőzöttek száma 329 821, és 41 535 ember halt meg a betegségben. Franciaországban 285 902 fertőzöttről, 30 549 halálos áldozatról és 85 757 gyógyultról tudni.

285 902 fertőzöttről, 30 549 halálos áldozatról és 85 757 gyógyultról tudni. Törökországban 261 194 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 6163, a gyógyultaké 238 795.

261 194 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 6163, a gyógyultaké 238 795. Olaszországban a fertőzöttek száma 261 174, a halálos áldozatoké 35 445, és 206 015-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.

a fertőzöttek száma 261 174, a halálos áldozatoké 35 445, és 206 015-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Németországban 237 583 a fertőzöttek száma, 9281 a halottaké, 210 333-an meggyógyultak.

237 583 a fertőzöttek száma, 9281 a halottaké, 210 333-an meggyógyultak. Kanadában 127 903 fertőzöttet, 9136 halálos áldozatot és 113 809 gyógyultat tartottak számon.

127 903 fertőzöttet, 9136 halálos áldozatot és 113 809 gyógyultat tartottak számon. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 89 752 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4712 halálos áldozatot és 84 168 felépültet.

Gyorsan terjed Csehországban is a vírus

Csehországban kedden 367 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány kezdete óta a harmadik legmagasabb napi esetszám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium szerda reggel honlapján az MTI szerint. Március elseje óta, amikor az első fertőzést kimutatták, már 22 548 ember kapta meg a Covid-19 betegséget Csehországban. Majdnem 17 ezren - a betegek mintegy 75 százaléka - már meggyógyultak. A fertőzés következtében eddig 416-an haltak meg. A betegek jelenlegi száma 5470, kórházi kezelésre 122-en szorulnak, közülük 22-nek az állapotát súlyosnak minősítették az orvosok.

Bár a betegség lefolyása az érintettek többségénél nagyon enyhe, aggodalomra ad okot, hogy a napi esetek száma az utóbbi időben gyorsabban növekszik, mint tavasszal. Az iskolák szeptemberi megnyitásával a higiénikusok a helyzet további romlására számítanak.

Ladislav Dusek, az egészségügyi információk hivatalának igazgatója szerint az országban jelenleg mintegy 110 helyi fertőzésgóc van, ahol fokozott óvintézkedések érvényesek. Az egészségügyi minisztérium továbbra is azt állítja, hogy országos viszonylatban nincs ok az aggodalomra, mert a hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a fertőzés terjedését.

A tárca hétfő este kiadott rendkívüli rendelete szerint szeptembertől kötelező lesz az arcmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben. Ugyanakkor pozitív Covid-19-teszt esetében a kötelező karantén az eddigi két hétről 10 napra csökken.

Nem lassul Ukrajnában a fertőzés terjedése

Továbbra sem lassul számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, szerdára is 1670 új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már meghaladta a 110 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján.

Az elmúlt napban az új betegekkel együtt az igazolt fertőzöttek száma 110 085-re, az elhunytaké pedig 36 újabb halálos áldozattal 2354-re nőtt, miközben eddig 53 454-en gyógyultak meg, közülük előző nap 584-en. Jelenleg 54 277 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1050-nel nőtt egy nap alatt.

A legtöbb új beteget, 186-ot - továbbá két újabb halálos áldozatot - a dél-ukrajnai Odessza megyéből jelentették előző nap, a második legtöbbet, 177-et és öt elhunytat pedig az ország keleti részében lévő Harkiv megyéből. Ukrajna legfertőzöttebb régiójában, a nyugati országrészben lévő Lviv megyében 171 új fertőzéses esetet és három újabb halálesetet jegyeztek fel. Velük együtt az igazolt fertőzöttek száma a megyében elérte a 13 560-at, az elhunytaké pedig a 367-et.

Az ország második legfertőzöttebb régiójának számító fővárosból, Kijevből 96 új beteget és egy halálos áldozatot jelentettek, így az azonosított fertőzöttek száma 12 248-ra, az elhunytaké 174-re nőtt.

Kárpátalján 80 új esettel a regisztrált fertőzöttek száma 7143-ra, az elhunytaké eggyel 249-re emelkedett, miközben eddig 3088-an győzték le a kórt.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter közölte, hogy az elmúlt napon 467 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani az országban. Elmondta, hogy újabb 91 egészségügyi alkalmazott kapta el a vírust, körükben már 10 705-en fertőződtek meg. Előző nap 33 222 tesztet végeztek el az országban, ebből 15 800 PCR-tesztet és 17 422 antitestszűrést.

Az UNIAN ukrán hírügynökség arról számolt be az elnöki hivatalban előző nap tartott válságstáb-értekezleten elhangzottak alapján, hogy a kormány november 1-jéig tervezi meghosszabbítani az országos karantént. Emellett a kabinet tervezi, hogy 30 napra beutazási tilalmat rendel el a "vörös zónába" sorolt országokból érkezőkre, az átutazást viszont engedélyezi. Szintén engedélyezi a beutazást Fehéroroszországból is az ottani válságos belpolitikai helyzetre tekintettel. Volodimir Zelenszkij elnök ezenfelül még azt is javasolta, hogy könnyítsenek a fehéroroszok beutazásán Ukrajnába.

Boszniában a járvány elszabadulásától tartanak

Újra nagyon magas az új fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában, és az illetékesek attól tartanak, hogy a koronavírus eléri az országban tartózkodó mintegy tízezer migránst is, és esetleg elszabadul a járvány.

A Nyugat-Balkánon keddről szerdára 732-vel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 33-mal a halottak száma. Szerdára a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 106-tal 30 820-ra, Koszovóban 136-tal 12 683-ra, Észak-Macedóniában 127-tel 13 800-ra, Bosznia-Hercegovinában 297-tel 18 324-re, Montenegróban pedig 66-tal 4444-re nőtt.

A halálos áldozatok száma Szerbiában néggyel 705-re, Koszovóban nyolccal 488-ra, Észak-Macedóniában öttel 573-ra, Bosznia-Hercegovinában tizenhárommal 558-ra, Montenegróban pedig hárommal 87-re nőtt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.