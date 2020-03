Koronavírus: ha ezt a tünetet észleli magán, szeparálja el magát!

Több nemzetközi jelentés arra mutat rá, hogy a szagló- és ízlelőképesség romlása a koronavírus-fertőzés egyik korai jele lehet, ezért a szakrovosokat arra kéri a brit fül-orr-gégészeket összefogó ENT UK, hogy gondoskodjanak megfelelő védőfelszerelés használatáról, ha ilyen pácienseket vizsgálnak. Az ilyen tüneteket észlelőktől pedig azt kérik, hét napra zárják el magukat mások elől.

A brit fül-orr-gégészeket összefogó ENT UK pénteken arra hívta fel az egészségügyi dolgozók figyelmét, hogy kiemelten gondoskodjanak a megfelelő védőfelszerelés használatáról olyan esetekben, amikor szaglásukat vesztett pácienseket kezelnek, mivel több nemzetközi (kínai, iráni, olasz) jelentés szerint a szagló- és ízlelőképesség romlása a koronavírus-fertőzés egyik korai jele lehet, amely már a jól ismert tünetek (láz, száraz köhögés) előtt jelentkezhet a betegeknél - írja a Qubit.

A szakorvosok javaslata szerint nem tanácsos elvégezni a nem létfontosságú endoszkópos orrvizsgálatokat, mivel a vírus az orrban és a torokban telepszik meg, és az ilyen vizsgálat során előidézett köhögés vagy tüsszentés jó eséllyel teheti ki fertőzésveszélynek az orvosokat.

Az orvosok egyúttal azt kérik az ilyen tüneteket észlelő felnőttektől, hogy hét napra zárják el magukat mások elől, ezzel elkerülve a Covid-19 betegség továbbadását.

Veszélyben lehetnek a fül-orr-gégészek és szemorvosok

Claire Hopkins a brit rhinológusok (orrgyógyászok) társaságának elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy erről a jelenségről egyelőre nem állnak rendelkezésre adatokkal alátámasztott tanulmányok, de a vuhani tapasztalok azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány gócpontjában kifejezetten magas a fül-orr-gégészek, valamint a szemorvosok halálozási aránya, és már Nagy-Britanniában is kritikus állapotban van két fertőzött fül-orr-gégész.

A britek emellett egy dél-koreai jelentésre hivatkoznak, amely szerint egy 2000 fertőzöttből álló csoport 30 százaléka számolt be arról, hogy elsőként a szaglásvesztés jelentkezett nála tünetként.

Vasárnap már az amerikai fül-orr-gégészek társasága is arról adott ki tájékoztatást, hogy mivel egyre többen számolnak be hasonló esetekről, már a szagló- és ízlelőképesség teljes vagy részleges elvesztését is a Covid-19 tünetei közé sorolják. Az amerikai orvosok szerint ezeket több olyan pozitívan tesztelt betegnél is tapasztalták, akinél más tünetek nem jelentkeztek, ezért az ilyen esetekben is javasolják a koronavírus-vizsgálatok elvégzését, amennyiben valószínűsíthető, hogy nem allergia vagy arcüreggyulladás okozza a szaglás- és ízlelésvesztést.