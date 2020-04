Koronavírus: hatásos gyógyszert találtak, Európa kiszabadul a járványból

Már több mint 3 millió regisztrált fertőzöttje van a koronavírus-járványnak a világon, de ezzel együtt is a korábbi gócpontok kifelé tartanak a tömeges megbetegedések fázisából. Spanyolországban gyorsan nő a gyógyultak száma, Olaszországban március 10-én volt utoljára annyira kevés új fertőzött, mint hétfőn, Németországban már alig találnak eddig ismeretlen betegeket. Franciaországban megtalálhatták az első hatásos gyógyszert a betegség kezelésére, ami ráadásul már forgalomban van. Magyarország környékén egyre több ország van napokra, vagy pár hétre attól, hogy túl legyen a Covid-19 helyi kitörésén.

A globális koronavírus-esetek száma meghaladta a hárommilliót, már meghaladja a 210 ezret a halálesetek száma, de jó hír, hogy több mint 885 ezer felépült beteget tartanak számon - írja összefoglalójában a Yahoo News, amely szerint az Egyesült Államok továbbra is a leginkább érintett ország, több mint 985 ezer esettel és 50 ezernél is több áldozattal. Egyedül New York City-ben több mint 17 ezer ember életét követelte a járvány. Mégis Donald Trump elnök folyamatosan sürgeti, hogy nyisson újra az ország, dacára annak, hogy minden szakértő óva int ettől.

"Még távolról sem vagyunk felkészülve az Egyesült Államokban a járvány kontroll alatt tartására, sem arra, hogy a vírus visszaszorítására más módot használjuk, mint a kijárási korlátozások fenntartását" - idézi Jeremy Konyndyk, a Globális Fejlesztési Központ nevű agytröszt járványügyi szakértőjének véleményét a CNBC. Szerinte koraiak még az olyan lépések, mint a társadalmi távolságtartás elengedése, vagy egyes nagyforgalmú helyek újranyitása. Egyes államok, köztük Alaszka, Georgia, Dél-Karolina, Tennessee és Texas kezdik feloldani a korlátozásokat, az éttermek például újra fogadhatnak fogyasztókat.

Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins Egyetem összesített adatai szerint legalább 985 443 megerősített Covid-19 eset van, és legalább 55 952 ember halt meg a járványban. A hivatalos közlések szerint hétfőn 19 658 embernél diagnosztizálták a betegséget, miközben 1 071-en estek áldozatul a járványnak. Érdekesség, hogy az USA adja a világ új eseteinek közel 47 százalékát.



Getty Images New York-i lakók várnak koronavírus-tesztelésre.

Európa már győzelemre áll

Nagyon sokat javult a helyzet a korábban erősen sújtott országokban. Spanyolországban csak a hétvégi rossz adatszolgáltatások miatt emelkedett a halálozások száma hétfőn, mert sok vasárnapi és szombati esetet csak később adtak a statisztikákhoz. Az El País azt írja, hogy a Spanyol Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint hétfőn 331 napi koronavírus-halálesetet regisztráltak, ami még így is enyhe emelkedés az előző napi 288-as hiányos értékhez képest.

A PCR-vizsgálatokkal megerősített fertőzések száma összesen 209 465 a pandémia kezdete óta, az összes áldozat száma 23 521. Az egészségügyi hatóságok arról is beszámoltak, hogy összesen 100 875 beteg gyógyult meg és került ki a kórházból, egy nap alatt 2 144-gyel emelkedett ez az érték. Bár a hatóságok szerint már egyértelműen javult a helyzet, ami miatt enyhe lazításokról már döntöttek is - a gyerekek például kimehetnek az utcára játszani, hamarosan a felnőtteknek is engedik, hogy naponta sétáljanak az utcákon -, de ha azt látják, hogy romlanak az állapotok, azonnal eltörlik az enyhítéseket.



AFP Lazítanak Spanyolországban a korlátozásokon.

Olaszországban is pozitívak a fejlemények: bár hétfőn 333 új vírus okozta halálesetet regisztráltak, ami megint kisebb emelkedés a vasárnapi 260-as adathoz képest, ebben megint nagy szerepe van annak, hogy a hétvégén sok esetet nem jelentenek időben a hatóságok felé a kórházak. De örömteli, hogy az új esetek száma március 10. óta a legalacsonyabb volt, mindössze 43 esetben találtak eddig nem ismert fertőzöttet, valamint az intenzív ápolásban részesültek száma is csökkent.

Giuseppe Conte miniszterelnök ezért egyre eltökéltebb, hogy május 4-től fokozatosan újranyissák az országot. A családok meglátogathatják rokonaikat, de kellő óvintézkedések mellett, valamint maszkokban már látogathatók lesznek a kisebb boltok is, újranyithatnak a nem élelmiszert árusító egységek is. Megindulhat a termelés a gyárakban, ki lehet majd menni a parkokba, de az iskolákat szeptemberig biztosan nem nyitják újra, ahogy a misék látogatását sem engedélyezik egyelőre - derül ki a BBC összefoglalójából.

Gyógyszert találhattak a franciák

Egyre jobb a helyzet Franciaországban is, ahol a kezdeti lanyha terjedés után március második felében berobbant a járvány, viszont egy kéthetes időszak után jelentősen javulni kezdtek a körülmények. Ugyanis két hét várakozási időt követően, amikor már érvényben voltak a kijárási tilalmak, a legfertőzöttebb területekről megkezdték a betegek átszállítását az ország kevésbé terhelt kórházaiba. Az ellátórendszeren így kisebb lett a nyomás, ami miatt hatékonyabban tudják kezelni a fertőzötteket. A módszer sikerét mutatja, hogy május 11-től tervezi a kormány a korlátozások enyhítését, amelyről jelenleg is egyeztet a kormány.

A France24 jelentése szerint az új koronavírus által okozott tüdőbetegséggel kórházban kezelt emberek száma 13. napja csökken, már csak 28 055 szorul ellátásra, közülük intenzív osztályon is egyre kevesebben vannak, 19 napja mérséklődik már a számuk és 4 608-ra csökkent. Nőtt a halálesetek száma - itt megint a hétvégéi adatszolgáltatás okozhat eltérést - egy nap alatt 437-en vesztették életüket a járvány miatt, összesen már 23 293 áldozatot követelt a betegség az országban. A megerősített esetek száma összesen 3764-rel növekedett, 128 339-nél tartanak most a pandémia eleje óta.



AFP Egy francia beteget vizsgálnak.

Viszont az Egészségügyi Minisztérium "ígéretes eredményeket" is megemlített: az AP-HP Párizsi Egyetemi Kórház által vezetett klinikai vizsgálatban, amelyben a rheumatoid arthritis kezelésére használt tocilizumab került felhasználásra nagyon jó eredményekkel zártak. "Megállapítást nyert, hogy a tocilizumabbal kezelt betegek közül kevesebb ember került lélegeztetőgépre, valamint alacsonyabb halálozási arányt mutattak a 14 napos kezelés után" - közölte az egészségügyi minisztérium, és hozzátette, hogy az eredményeket hamarosan közzéteszik egy szakfolyóiratban is. A készítmény már törzskönyvezve van, így ha valóban hatásos, nem egy hosszú eljárás kell ahhoz, hogy széles körben alkalmazni kezdjék.

Németország már nagyítóval sem talál betegeket

A járvány kezdete óta Németország a lakosság tömeges tesztelésével, a fertőzöttek minél korábbi megtalálásával és elzárásával próbálta elejét venni a járvány berobbanásának, az adatok alapján pedig a módszer sikeres volt. Hétfőn az új koronavírus-esetek száma több mint öt hét után először esett 1000 alá, miközben a napi halálozások száma enyhén emelkedett, emiatt a kormány és szövetségi tartományok vezetései a közéleti korlátozások további óvatos enyhítését veszi fontolóra.

A halálesetek száma 150 enyhén emelkedett, már 6 126 áldozatot követelt a betegség a 80 milliós országban. Angela Merkel kancellár csütörtökön konzultál a miniszterelnökökkel a járvány leküzdésének következő lépéseiről - írja a Bloomberg.

Magyarország szomszédai kifelé tartanak

Kedd reggelre újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 2649 főre nőtt (egy nap alatt 66 fővel) a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 291 főre emelkedett az elhunytak száma, 516-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 976 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen - ahogy azt korábban megírtuk. Az Operatív Törzs és a kormány továbbra is a járvány május eleji tetőzésével számol.

Szlovákiában viszont egyre jobb a helyzet: az elmúlt 24 órában összesen 3 új fertőzöttet találtak, miközben 2 további ember halt meg, amivel már összesen 20-an estek áldozatul a járványnak. Átmenetileg visszaesett az új tesztek száma az országban, az előző napok 4500-as átlagához képest csak 1767 vizsgálatot végeztek el, de már így is majd' 76 ezer mintavételen vannak túl, amellyel összesen kiszűrtek 1384 beteget. Kórházban is egyre kevesebben vannak: vasárnaphoz képest 11 fővel kevesebben részesülnek ellátásban, összesen 175 ember igényel orvosi felügyeletet.



AFP Járványügyi óvintézkedések mellett újraindulhattak a gyárak.

A kormány emiatt már az iskolák újranyitását tervezi. A Pravda arról ír, hogy elemzőközpont szerint a jól kontroll alatt tartott szlovák járványhelyzetben már nem indokolt, hogy az oktatás szüneteljen. Már azt is figyelembe veszik, hogy a szakiskolák diákjai az elmaradó órák miatt éretlenül és képzetlenül eshetnek majd be a munkaerőpiacra, ahol amúgy is nagy többlet alakult ki a válság miatt. Viszont egyre több gyár nyithat újra az országban.

Horvátországban már csak 9 új beteget találtak, de öt tartományból több napja egyetlen esetet sem jelentettek. Eddig összesen 2039 fertőzöttet találtak, akik közül csak 59-en haltak meg. Négy áldozatot követelt hétfőn a járvány, hármuk egy idősotthonban kapta el a Covid-19-et. A gyógyultak aránya már 57 százalékra ugrott, ami azt jelenti, hogy 1166 ember átesett már a ragályon.

El is kezdték az ország újranyitását: korábban a tartományok közötti közlekedést engedélyhez kötötték, amit most már eltöröltek, ahogy egyre több boltnak engedik meg, hogy megkezdje a működését. Viszont továbbra is sok előírás maradt érvényben: a kormány ajánlja a maszkok használatát a tömegközlekedési eszközökön, valamint a boltokban is. Bár nem kötelező ezek viselése, a többségi társadalom enged a kérésnek. A kormány arra készül, hogy akár már idén újranyithatnak a szállodák, a nyáron a strandok is üzemelhetnek - derül ki az Index.hr tudósításából.

Ausztriában jelenleg alig 2208 aktívan a Covid-19-eset van, már 12 580 beteget gyógyultként tartanak nyilván. A halálesetek száma azonban újra emelkedett, összesen már 569 ember életét követelte a fertőzés és annak szövődményei - írja a Krone.at, amely szerint csak 62 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában.

Az országban már döntöttek arról, hogy a kiskereskedők és a vendéglátóhelyek újraindulhatnak szigorú előírások betartása mellett. Az éttermekben például maximum négy ember ülhet egy asztalnál május 11. után.

A járvány terjedését a világban az alábbi interaktív térképen követheti: