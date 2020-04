Koronavírus: hatásos oltást találtak, de brit tudósok

Oxfordi tudósok áttörést ígérnek a koronavírus elleni oltás kifejlesztésében, ami részben annak köszönhető, hogy túl vannak egy sor csimpánzokon végzett teszten. Az állatok nagy áldozatot hoztak a biztató eredményekért.

Az Oxfordi Egyetem kutatói bejelentették, hogy már az április 20-ával kezdődő héten megkezdik egy koronavírus elleni oltóanyag emberi tesztelését - adta hírül a brit Daily Express. A tudósok jó eredményeket értek el egy kísérleti oltással állatokon, ami azt jelenti, hogy ígéreteik szerint már az ősz elejére, szeptemberre rendelkezésre állhat a világjárványt okozó vírus elleni oltóanyag. Közegészségügyi szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: az általános szakértői álláspont az, hogy egy-másfél évre van szükség a koronavírus-oltás kifejlesztéséhez.

Az oxfordi kutatók azonban nagy léptekkel menetelnek előre: 510 önkéntest toboroztak (18 és 55 év közöttieket), akiknek beadják a ChAdOx1 nCoV-19 nevű vakcinát. A gyors eredmény azoknak a csimpánzoknak köszönhető, akiket megfertőztek a koronavírussal, hogy antitesteket termeljenek, amelyek segítségével fel lehet turbózni az emberi immunrendszert is a védekezésre. Adrian Hill, a kutatás vezetője elárulta, hogy több állatfajtán is tesztelték a készítményüket. Ha beválik gyorsan tömeggyártásba kerülhet, amihez a kutatók anyagi támogatást próbálnak szerezni.

Több milliárd kell

Hill beszámolója szerint már találtak olyan gyógyszergyártókat, amelyek alkalmasak az oltás előállítására, és az egyetem fizet nekik azért, hogy máris megkezdjék a felkészülést erre. Így már a nyár közepére-végére lennie kell annyi vakcinának, amennyi a sürgősségi ellátáshoz szükséges. Fontos megjegyezni, hogy ez feltételez egy olyan engedélyezési eljárást, amely eltér a szokásos, többéves procedúrától. A tudós megjegyezte azt is, hogy nincs értelme olyan oltásnak, amely százezres nagyságrendben készül, itt milliós, sőt ideális esetben milliárdos mennyiséget kéne gyártani.

Az oxfordi kísérlet csak az egyike a világon folyó több száz próbálkozásnak, amelyek célja, hogy orvosságot, vakcinát adjanak a koronavírus-betegségre. Szakértők szerint ez a verseny egy évig is elhúzódhat. Az Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint jelenleg egymással párhuzamosan 70 oltást fejlesztenek a világ tudósai. Egy kínai és két amerikai kutatócsoport már az emberi tesztelést is megkezdte. Eközben a kínai Vuhan városábban és az amerikai Arizona államban dolgozó tudósok közös kutatásából kiderült, hogy a kórokozó nem csupán légúti megbetegedést okozhat, hanem az esetek több mint 36 százalékában idegrendszeri problémákat is.