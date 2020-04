Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: hatásosnak bizonyult egy gyógyszer

Az eddigi vizsgálatok alapján az új koronavírusos fertőzések lefolyásának súlyosságát is enyhíti a japán Fujifilm Toyama Chemical készítménye, az Avigan. Most már széles körben tesztelik, a gyártó készül a nagyüzemi előállításra is.

A Fujifilm egyik leányvállalata, a Fujifilm Toyama Chemical bejelentette, hogy az utolsó fázisát indítják el az Avigan (vagy más néven favipiravir) nevű gyógyszerük tesztelésének, ami az eddigi vizsgálatok alapján az új koronavírusos fertőzések lefolyásának súlyosságát is enyhíti - írja az Index, amely felidézi, hogy Csang Hszinmin, a kínai tudományos és technológiai miniszter egyik tisztviselője már korábban azt mondta róla, hogy látható mellékhatások nélkül, hatékonyan segítette a koronavírusos betegek felépülését. Koronavírus: megkapták az amerikai gyógyszerhatóság engedélyét a maláriaellenes szerek A gyógyszert arra fejlesztették ki, hogy gátolja a vírusok testen belül reprodukálódását. Már több fázison túl van a tesztelése: először kevesebb, majd néhány száz fős mintán tesztelték, most pedig elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy szélesebb körben is bizonyítson. A vizsgálatok első két fázisában azt bizonyították, hogy hatékony lehet, illetve nem okoz olyan mellékhatásokat, ami miatt többet árt mint használ. A japán cég bejelentette, hogy már átállították az üzemeiket, hogy az egész világon mindenhol elérhető legyen a készítmény. Nem az Avigan az egyetlen gyógyszer, amely hatásosnak látszik a Covid-19 okozta megbetegedés ellen: a klorokin nevű maláriagyógyszer, valamint egye arthritisre használt készítmény is ígéretesnek tűnik. De a világon közel 100 már törzskönyvezett szer hatékonyságát vizsgálják. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.