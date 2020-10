Koronavírus: hónapokig is eltarthat a gyógyulás

Bár világszerte az életek megmentése a fő cél a járvány második hulláma idején, egyre nagyobb figyelmet fordítanak az orvosok arra, miként kezelhetők a koronavírus-fertőzés hosszabb távú hatásai. Ha elkapja a Covid-19-et, a legtöbb ember enyhe tünetekkel megússza, és hamar felépül, sokan azonban hónapokon át panaszkodnak fáradtságra, tartós fájdalomra és légzési zavarokra - számolt be az Euronews.

A hosszú Covidként emlegetett állapot miatt a beteg tartósan gyengének érzi magát, és már egy rövid sétától is kimerülhet. Azt még nem lehet tudni, hogy ez mitől alakul ki, és azt sem, hogy mennyi idő múltán lehet kigyógyulni belőle - írta a portál.

Nincs pontos leírása, tünetei teljesen eltérőek lehetnek két betegnél. A legtöbben a fáradtságot említik, ami miatt nem tudják korábbi életüket élni. Ezen kívül olyan szimptómák is jellemzőek, mint a légszomj, a nem múló köhögés, ízületi és izomfájdalom, fejfájás, illetve hallás-, látás- és szaglászavarok. Hosszabb távon ez mentális problémákat is okozhat, depressziót vagy szorongást.

A hosszú Covid nem csak azt jelenti, hogy egyesek sokáig intenzív ápolásra szorulnak. Viszonylag enyhén megfertőződött pácienseknek is lehetnek tartósan komoly egészségi problémái.

Nincs kétségünk afelől, hogy a hosszú Covid létezik - magyarázta a BBC-nek David Strain, az Exeteri Egyetem professzora.

A legnagyobb római kórház 143 pácienst vizsgált meg azután, hogy hazatérhettek kezelésük végeztével. A Journal of the American Medical Association által közzétett tanulmány szerint a betegek 87 százalékánál legalább egy tünetet észlelni lehetett két hónap múltán is, és több mint felük panaszkodott fáradtságra.