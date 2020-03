Koronavírus: így állunk most

Világszerte nő a koronavírus által fertőzöttek és halottak száma. A Johns Hopkins Intézet hétfő esti adatai szerint világszerte több mint 745 ezer esetben igazolták a fertőzést, a gyógyultak száma megközelíti a 157 ezret, és több mint 35 ezren belehaltak a vírus okozta betegségbe.

Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetem és kórház hétfő déli adatai szerint eddig több mint 143 ezer amerikainál mutatták ki a fertőzést, a halottak száma pedig meghaladja a 2500-at.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfőn délelőtt az MTI szerint bejelentette, hogy egyedül az államban a Covid-19 a vasárnapi 965 halálos áldozathoz képest hétfőre már több mint ezer áldozatot követelt New York városának kórházai megteltek, egymás után állítják fel a tábori kórházakat, még a Central Parkban is felhúztak egy sátorkórházat.

New Yorkban hétfőn, helyi idő szerint a déli órákban kikötött az a kórházhajó, amely szombaton indult el a virginiai Norfolkból. A hajón 12, teljesen felszerelt műtő van, orvosokkal és ápolókkal.

Deborah Birx, a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tagja hétfőn az NBC televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Egyesült Államok vidéki, kistelepülésein élőknek is fel kell készülniük a járványra.

Még mindig drámai a helyzet Olaszországban



Olaszországban több mint nyolcszázzal emelkedett az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 11 591-re nőtt az olasz polgári védelmi hatóság adatait szerint. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma viszont csak 1648-cal emelkedett az egy nappal korábbi majdnem négyezerhez képest.

Az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma vasárnap 3851, szombaton 3651 volt. A gyógyultak száma az utóbbi egy napban 1590-nel emelkedett, ami a legtöbbnek számít a járvány február 20-i kezdete óta Olaszországban. A halottak száma 812 volt az egy nappal korábbi 756-hoz képest.

A járványgörbe fokozatos lefele ívelést mutat a gócpont Lombardiában is, ahol a halottak száma egy nap alatt 458-cal nőtt a korábbi 416-hoz képest, a diagnosztizált fertőzöttek száma viszont 1154-gyel emelkedett a huszonnégy órával korábbi 1592-höz képest.

Franciaországban a súlyos betegek harmada 60 év alatti

Franciaországban 24 óra alatt 418-cal 3024-re emelkedett hétfő estére a koronavírus-fertőzés kórházban meghalt áldozatainak száma, ami az eddigi legjelentősebb napi emelkedést jelenti.

A kormány honlapján közzétett adatok szerint a 44 550 diagnosztizált fertőzött közül csaknem 21 ezret ápolnak kórházban, számuk vasárnap óta 1594-gyel emelkedett. Közülük 5056-an vannak intenzív osztályokon, ez 424-gyel több, mint az előző nap.

Jérome Salomon, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse hétfő esti sajtótájékoztatóján megismételte: ez utóbbi adat, a 24 órás megfigyelésre szoruló súlyos, légúti problémákkal kezelt betegek száma a legfontosabb, mert ez alapján tudják a hatóságok megítélni a március 17-én életbe léptetett kijárási korlátozások hatásait.

A súlyos betegek harmada 60 év alatti, közülük 64-en 30 évnél fiatalabbak. Március 1. óta 7924-en gyógyultan távoztak a kórházakból.

A leginkább túlterhelt régió a hétvége óta a Párizs körüli Ile-de-France, ahol a héten várható a járvány tetőzése.

Napról napra emelkedik a tesztelések száma, jelenleg napi 20 ezer szűrés készül, és "hamarosan" elérhető lesz a szerológiai vizsgálat, azaz a vérvétellel készülő teszt is.

Vasárnap délután érkezett meg Kínából a Franciaországban még mindig hiánycikknek számító egészségügyi maszkból az első nagyobb szállítmány az erre kialakított külön légi hídon, s hétfőn is érkezett egy újabb repülőgép.

Terjed a járvány Kelet-Közép-Európában

Az utóbbi napokban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma átlagban húsz körül alakult Szlovákiában, vasárnap 22, szombaton 23 volt. Hétfő délig mintegy 7500 vírustesztet végeztek el, ezek közül 7197 bizonyult negatívnak. Eddig már az ország minden területén regisztráltak fertőzötteket, többségük 30 év körüli, a legfiatalabb 2 éves, a legidősebbek pedig 70 év körüliek.

Lengyelországban ezentúl tömegessé fog válni a járvány - jelezte hétfői sajtóértekezletén Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter. Hétfő délutánra a fertőzés 1984 igazolt esetét regisztrálták, a hét végéig ez a szám több ezerre fog emelkedni. Eddig összesen 46 és fél ezer genetikai vírustesztet végeztek.

Szlovéniában a járvány elleni védekezés jegyében több mint kétszáz elítéltnek nem kell visszatérnie a szlovén börtönökbe - közölte a helyi sajtó hétfőn..

Georgiában március 31-től helyi idő szerint este kilenc órától reggel hat óráig kijárási tilalmat vezetnek be - jelentette be Giorgi Gaharia miniszterelnök hétfőn. Leállítják a belföldi közlekedést és a városi közösségi közlekedést, beleértve a metróhálózatot is, és megtiltják, hogy három embernél többen gyülekezzenek.

A 3,7 millió lakosú Georgiából eddig száz fertőzöttet jelentettek. A betegségnek eddig nem voltak halálos áldozatai, tizennyolcan pedig meggyógyultak.

Moldovában hétfő délutánra 35-tel 298-ra emelkedett a fertőzöttek száma, ketten elhunytak, tizenhárman pedig meggyógyultak - közölte Viorica Dumbraveanu egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján. Moldovában március 17-én vezették be a járványügyi veszélyhelyzetet, egyelőre május 15-i határidővel.

Azerbajdzsánban az újabb szigorítás értelmében keddtől már csak a legszükségesebb esetekben szabad elhagyniuk az embereknek otthonaikat.

Azerbajdzsánban 64-gyel 273-ra emelkedett a fertőzöttek száma az utóbbi 24 órában. Eddig 26 ember meggyógyult, négyen elhunytak, az ország különböző karanténövezeteiben 4085 embert tartanak elkülönítve.