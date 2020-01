Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus - ismét sürgős tanácskozást hívtak össze

Újból összehívta a vészhelyzeti bizottság ülését csütörtökre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a tüdőgyulladást kiváltó, 132 ember halálát okozó új koronavírus miatt, miután visszatért Pekingből.

A tanácskozáson arról kíván tájékozódni, hogy a jelenlegi járvány nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet jelent-e - közölte Genfben írt Twitter-üzenetében Tedros Adhanom Ghebreyesus az MTI beszámolója szerint.

A több mint 6000 megbetegedés többségét Kínában észlelték, és mindössze az esetek 1 százalékát - 68 esetet - jelentettek 15 másik országból. Kínán kívül azonban már három országban észlelték, hogy a vírus emberről emberre terjedt.

Ez a második alkalom, hogy a WHO főigazgatója összehívja a vészhelyzeti bizottság ülését az nCoV-2019 koronavírus ügyében. A múlt héten még úgy ítélte meg, hogy korai nemzetközi szükséghelyzetet hirdetni a járvány miatt.

Didier Houssin, a vészhelyzeti bizottság elnöke azt közölte a médiával, hogy a bizottság tagjai megosztottak a kérdésben.

A WHO eddig nagyon kevés járvány miatt hirdetett ki nemzetközi méretű közegészségügyi szükséghelyzetet. Ilyen volt a H1N1 vírus 2009-ben, a Zika járvány 2016-ban és a Nyugat-Afrikában 2014 és 2016 között, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban 2018-ban pusztító ebola-járvány.

A bejelentés akkor történt, amikor a nyilvántartott esetek száma meghaladta a 2002-2003. évi SARS-járvány (súlyos akut légzőszervi szindróma) fertőzöttjeinek számát. A korábbi koronavírus 5327 embert fertőzött meg Kínában. A betegségnek világszerte 774 halálos áldozata volt, közöttük 349 Kínában.

A legtöbb fertőzöttet Kínában tartanak nyilván, de körülbelül 15 országban is megjelent a vírus, a Közép-Keleten az első megbetegedést az Egyesült Arab Emírségek jelentette be szerdán. Az országba látogató kínai család négy tagját kezelték az új vírus miatt.

Tedros Adhanom Ghebreyesus közölte, hogy az új koronavírus tünetei széles skálán mozognak. Az ismert esetek többségében könnyebb tüneteket észleltek, de átlagosan közel minden ötödik betegnél súlyos betegség jelentkezett, tüdőgyulladás és légzési elégtelenség formájában.

A WHO főigazgatója vasárnap Kínába utazott, hogy kormányilletékesekkel és egészségügyi szakemberekkel tárgyaljon. Szerdán közölte, hogy "őszinte megbeszélést" folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Kína "rendkívüli intézkedéseket hoz egy rendkívüli kihívással szemben" - mondta a főigazgató.

Erről Michael Ryan, a WHO programigazgatója tájékoztatta a sajtót, miután a küldöttség visszatért a WHO székhelyére. Ryan elmondta, hogy a járvány góca továbbra is Vuhan és Hupej tartomány, de óránként változik a helyzet.

Közölte, hogy a betegség halálozási aránya becslések szerint 2 százalék, míg a SARS-é mintegy 10 százalékos volt.

A WHO főigazgatójának szerdai bejelentésével párhuzamosan világszerte folynak az intézkedések a vírus terjedésének megállítására.

Több európai - közöttük a Lufthansa és a British Airways - valamint ázsiai légitársaság jelentette be, hogy felfüggeszti kínai járatait.

Az IKEA svéd bútoráruházlánc szerdán közölte, hogy újabb rendelkezésig január 29-én 30 kínai üzletének felét bezárja. Az IKEA a múlt héten jelentette be, hogy bezárja Vuhanban működő áruházát, ahol a koronavírus 2019-ben decemberében megjelent.

Egy cseh vállalat egy izraeli céggel együttműködve megkezdi a koronavírus megsemmisítésére alkalmas szájmaszkok gyártását. Roman Zima, a brnói székhelyű Respilon igazgatója szerdán újságíróknak azt mondta, hogy rézoxid nanorészecskékkel ellátott szájmaszk várhatóan 6-8 héten belül piacra kerül. Csehországban felvásárolták a hagyományos szájmaszk-készleteket.

A válságnak várhatóan súlyos hatása lesz a világgazdaságra, tekintettel a légiközlekedésben a járatleállítások miatt bekövetkezett fennakadásokra, a kínai ipari termelésre, a kereskedelemre és az idegenforgalomra.

